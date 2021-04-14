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Giriş Tarihi: 14.04.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 11:37

Şehirler arası yasak başladı mı, detayları neler? Uçakla, otobüsle ve arabayla şehirler arası yolculuk yasak mı? ...

Şehirler arası yolculuk ve seyahat yasağı var mı sorusu, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkahı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, iki haftalık kısmi kısıtlama uygulanacağı belirtirken var mı konusuna da netlik kazandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirler arası seyahat yasağı getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı ve 2021 şehirler arası detayları belli oldu. Peki, şehirler arası yasak başladı mı, hangi saatlerde yapılacak? Uçakla, otobüsle ve arabayla şehirler arası yolculuk yasak mı? İşte, şehirler arası yasak hakkkıda bilgiler

Şehirler arası yasak başladı mı, detayları neler? Uçakla, otobüsle ve arabayla şehirler arası yolculuk yasak mı? Seyahat izin belgesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı kararları açıklandı. Erdoğan, iki haftalık kısmi kısıtlamaya gidileceğini bildirirken şehirler arası yasak hakkında alınan kararları da duyurdu. Buna göre, getirildi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı ve uçakla, arabayla ve otobüsle şehirler arası detayları belli oldu. İçişleri'nin genelgesinde, şehirler arası yolculuk için alma zorunluluğu gerektiği bildirildi. Peki, şehirler arası seyahat yasağı var mı, Bayram'da şehirler arası yasak olacak mı? Şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman başlıyor? İşte, seyahat izin belgesi alma ekranı ve şehirler arası yasak hakkında son gelişmeler!

Şehirler arası yasak başladı mı, detayları neler? Uçakla, otobüsle ve arabayla şehirler arası yolculuk yasak mı? Seyahat izin belgesi...

ŞEHİRLER ARASI YASAK VAR MI?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçileceğini, bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken, hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatlerinin akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendiğini açıkladı.

Son dönemde özellikle büyük şehirlerde artan vaka ve vefat sayılarının kendilerini tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya yönelttiğine işaret eden Erdoğan, "Her ne kadar sağlık sistemimizi zorlayacak bir durumla karşı karşıya değilsek de bu gidişata seyirci kalamazdık." dedi.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Erdoğan, bir önceki Kabine Toplantısı'nda, çoğu ramazan ayıyla başlayacak bir dizi tedbiri kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bugünkü toplantımızda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Amacımız ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaktır. Bu çerçevede ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir."

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Şehirler arası yasak başladı mı, detayları neler? Uçakla, otobüsle ve arabayla şehirler arası yolculuk yasak mı? Seyahat izin belgesi...

ERDOĞAN'DAN ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte de tecrübe ettiği kısmi kapanma çerçevesinde uygulamaya geçirilecek hususlara ilişkin şunları kaydetti:

Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecektir. Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecektir.

Şehirler arası yasak başladı mı, detayları neler? Uçakla, otobüsle ve arabayla şehirler arası yolculuk yasak mı? Seyahat izin belgesi...

Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir. Yeme-içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir. Lokanta ve benzeri işletmeler ise ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir. Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve benzeri bütün toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir. Oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek. Sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacaktır. Konaklama tesisleriyle evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızca bu gece yayımlanacak genelge ile duyurulacak, uygulama da yarın akşam saati itibariyle başlayacaktır. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Şehirler arası yasak başladı mı, detayları neler? Uçakla, otobüsle ve arabayla şehirler arası yolculuk yasak mı? Seyahat izin belgesi...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SEYAHAT YASAĞI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

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