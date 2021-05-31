Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı gündeminde, normalleşme süreci, 1 Haziran sonrası dönem, yasaklar ve işletmeleri faaliyetleri yer alıyor. En çok merak edilen konular arasında, şehirler arası seyahat yasağı da yer alıyor. Buna göre, 1 Haziran itibarıyla şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, var mı? Aşağıda, şehirler arası özel araç ile seyahat yasağı hakkında paylaşılan son bilgiler yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı kararları ile ilgili yapacağı açıklamaya, konu hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.