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Haberler Yaşam Şehirler arası yolculuk için seyahat izin belgesi nasıl alınır ve zorunlu mu? E-Devlet ve telefonla seyahat (yol) izin belgesi alma ekranı!
Giriş Tarihi: 23.04.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 15:06

Şehirler arası yolculuk için nasıl alınır ve zorunlu mu? E-Devlet ve telefonla seyahat (yol) izin belgesi alma ekranı!

Kısmi kapanma kapsamında en çok araştırılan konuların başında nasıl alınır konusu geliyor. Şehirler arası yolculuk yasağının ardından seyahat izin belgesi alma ve sorgulama ekranındaki yoğunluk da arttı. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanarak uçakla, otobüsle veya özel araçla seyahat edilebilir mi konusuna açıklık getirildi. Bakanlığın genelgesinde, e Devlet ve telefonla sorusuna da açıklık getirildi. İşte, şehirler arası yasak için seyahat izin belgesi alma ve sorgulama ekranı!

Şehirler arası yolculuk için seyahat izin belgesi nasıl alınır ve zorunlu mu? E-Devlet ve telefonla seyahat yol izin belgesi alma ekranı!

alma ekranı, şehirler arası yolculuk kısıtlamasının getirilmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Uçakla, otobüsle ya da özel araçla şehirler arası yolculuk yapacak olanlar, seyahat izin belgesi alma ekranı üzerinde yoğunluk oluşturuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sorusuna yanıt verildi. İçişleri'nin yayınladığı genelgede, e-Devlet ve telefonla seyahat izin belgesi alma ekranı paylaşıldı. İşte, E Devlet ve Alo 199 ile seyahat izin belgesi alma başvurusu işlemi

Şehirler arası yolculuk için seyahat izin belgesi nasıl alınır ve zorunlu mu? E-Devlet ve telefonla seyahat yol izin belgesi alma ekranı!

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Seyahat izin belgesi alma işlemlerinin detayları şöyle;

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Şehirler arası yolculuk için seyahat izin belgesi nasıl alınır ve zorunlu mu? E-Devlet ve telefonla seyahat yol izin belgesi alma ekranı!

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEHAYAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Şehirler arası yolculuk için seyahat izin belgesi nasıl alınır ve zorunlu mu? E-Devlet ve telefonla seyahat yol izin belgesi alma ekranı!

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Şehirler arası yolculuk için seyahat izin belgesi nasıl alınır ve zorunlu mu? E-Devlet ve telefonla seyahat yol izin belgesi alma ekranı!

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

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