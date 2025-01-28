Haberler
Yaşam
Şehirlerimizin Osmanlı’daki isimlerini görünce çok şaşıracaksınız! Arşivlerden çıktı: İşte memleketinizin eski adı…
Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
14:08
Şehirlerimizin Osmanlı’daki isimlerini görünce çok şaşıracaksınız! Arşivlerden çıktı: İşte memleketinizin eski adı…
Anadolu toprakları geçmişten günümüze pek çok farklı medeniyete eşlik etmiştir. Osmanlı döneminden bu yana ise Anadolu topraklarındaki pek çok il ve ilçemiz isim değişikliği yaşamıştır. Özellikle günümüzde Bursa, Kütahya, Samsun gibi illerimizin isimlerini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte illerimizin eski isimleri…