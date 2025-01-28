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Haberler Yaşam Şehirlerimizin Osmanlı’daki isimlerini görünce çok şaşıracaksınız! Arşivlerden çıktı: İşte memleketinizin eski adı…
Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:08 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:08

Şehirlerimizin Osmanlı’daki isimlerini görünce çok şaşıracaksınız! Arşivlerden çıktı: İşte memleketinizin eski adı

Anadolu toprakları geçmişten günümüze pek çok farklı medeniyete eşlik etmiştir. Osmanlı döneminden bu yana ise Anadolu topraklarındaki pek çok il ve ilçemiz isim değişikliği yaşamıştır. Özellikle günümüzde Bursa, Kütahya, Samsun gibi illerimizin isimlerini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte illerimizin eski isimleri…

Şehirlerimizin Osmanlı’daki isimlerini görünce çok şaşıracaksınız! Arşivlerden çıktı: İşte memleketinizin eski adı…

Geçmişten günümüze Anadolu topraklarındaki pek çok ilin ismi değişikliğe uğradı. Bursa, Samsun, Kütahya gibi illerimizin isimleri ise duyanları bir hayli şaşırtıyor. İşte şehirlerimizin eski isimleri...

Şehirlerimizin Osmanlı’daki isimlerini görünce çok şaşıracaksınız! Arşivlerden çıktı: İşte memleketinizin eski adı…

BURSA

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Şehirlerimizin Osmanlı’daki isimlerini görünce çok şaşıracaksınız! Arşivlerden çıktı: İşte memleketinizin eski adı…

HÜDAVENDİGAR

Şehirlerimizin Osmanlı’daki isimlerini görünce çok şaşıracaksınız! Arşivlerden çıktı: İşte memleketinizin eski adı…

HAKKARİ

Şehirlerimizin Osmanlı’daki isimlerini görünce çok şaşıracaksınız! Arşivlerden çıktı: İşte memleketinizin eski adı…

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