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Giriş Tarihi: 30.09.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 15:22

Şehit Ayşenur Ezgi Eygi’nin babası: Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı!

İşgal altındaki Batı Şeria'da katil İsrail askerlerince şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası A haber'e konuştu. Sözleri milyonların yüreğine dokundu: Bundan sonra hayat benim için çok zor olacak. Barış istiyorsan İsrail'in gözünde teröristsin. En kısa sürede inşallah suçlular cezasını alır. Emri veren, tetiği çeken her kimse. Cumhurbaşkanımız da söyledi. Uluslararası en yüksek seviyede dile getirdi. Devletimize teşekkür ediyorum.

Şehit Ayşenur Ezgi Eygi’nin babası: Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı!

Katil İsrail, 6 Eylül'de Ayşenur Ezgi Eygi'yi şehit etmişti. Ezgi'nin babası Suat Eygi A Haber' konuştu. Acılı baba Eygi, "Bundan sonra neler yapacaksınız?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bundan sonra hayat benim için çok zor olacak. Ayşe olmadan…

Şehit Ayşenur Ezgi Eygi’nin babası: Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı!

Ama isteğim Amerika'ya döndüğümde Ayşe'nin haklılığını vicdanını Amerikalılara anlatmak istiyorum. Bağımsız bir soruşturma istiyorum. Şu an geçiştiriliyor. Ört bas ediliyor. Ama bundan vazgeçmeyeceğiz."

İşgalci İsrail askerlerinin şehit ettiği Ayşenur'un babası A Haber'e konuştu | Video

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Şehit Ayşenur Ezgi Eygi’nin babası: Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı!

Baba Eygi, "Amerikalı yetkililerden sizi arayan oldu mu?" sorusunu ise şöyle cevapladı: "Medya aracılığıyla başsağlığı dilediler ama bizimle direkt bir temas kurulmadı.

Şehit Ayşenur Ezgi Eygi’nin babası: Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı!

Barış istiyorsan İsrail'in gözünde teröristsin. Her şeyin farkındaydı güvenerek gittiği bir Allah vardı pasaportu değil."

Şehit Ayşenur Ezgi Eygi’nin babası: Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı!

Baba Eygi, BM toplantısında "Ayşenur'un kanı yerde kalmayacak" diyen Başkan Erdoğan'a da teşekkür etti.

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