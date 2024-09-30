Giriş Tarihi: 30.09.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
15:22
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi’nin babası: Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı!
İşgal altındaki Batı Şeria'da katil İsrail askerlerince şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası A haber'e konuştu. Sözleri milyonların yüreğine dokundu: Bundan sonra hayat benim için çok zor olacak. Barış istiyorsan İsrail'in gözünde teröristsin. En kısa sürede inşallah suçlular cezasını alır. Emri veren, tetiği çeken her kimse. Cumhurbaşkanımız da söyledi. Uluslararası en yüksek seviyede dile getirdi. Devletimize teşekkür ediyorum.