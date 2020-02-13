Şehit Emniyet Müdürü Verdi soruşturmasında tetikçi ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı

Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden tetikçinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücreyi deşifre eden polis, sanığın lise yıllarından itibaren örgütsel faaliyetlerini ortaya koydu. Tetikçi Sarıcaoğlu'nun ağabeyi M.S. ve eşi de ifadelerinde FETÖ yapılanmasında yer aldıklarını itiraf ederek itirafçı oldu. M.S., kardeşini örgüte kendisinin yönlendirdiğini anlattı. Son dakika haberine göre, Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.