Şehit Emniyet Müdürü Verdi soruşturmasında tetikçi ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı

Tetikçinin bu dönemde örgüt dershaneleri ile doğrudan temas halinde olduğu, aynı dershaneye giden FETÖ/PDY şüphelilerin ifadelerinin yanı sıra, kendi ifadeleri ve babası, ağabeyi ve eşinin beyanları ile de örtüştüğü kaydedildi. FETÖ/PDY bağlantıları ortaya çıkan tetikçinin bilgisayarında yapılan incelemelerde ise o döneme ait örgüt dershaneleri notlarına ulaşan polis, bunları soruşturma dosyasına da koydu.