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Şehit Verdi soruşturmasında ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı

eski 'yi şehit eden tetikçinin Fetullahçı Terör Örgütü () içerisinde bağlı olduğu hücreyi deşifre eden polis, sanığın lise yıllarından itibaren örgütsel faaliyetlerini ortaya koydu. Sarıcaoğlu'nun ağabeyi M.S. ve eşi de ifadelerinde FETÖ yapılanmasında yer aldıklarını itiraf ederek itirafçı oldu. M.S., kardeşini örgüte kendisinin yönlendirdiğini anlattı. Son dakika haberine göre, Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.02.2020 18:17 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 21:36
Şehit Emniyet Müdürü Verdi soruşturmasında tetikçi ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı

Şehit Altuğ Verdiğ ile ilgili yürütülen soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı, KOM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığınca müşterek yürütülen operasyonlarda 13 ve 20 Şubat'ta bağlantılı hücreye peş peşe operasyonlar yapılmıştı.

Şehit Emniyet Müdürü Verdi soruşturmasında tetikçi ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı

Haklarında gözaltı kararı bulunan 35 kişiden 26'sı gözaltına alınırken, zanlılardan 7'sinin farklı soruşturmalarından tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise yurt dışına kaçtığı belirlenmiş, şüphelilerden 2'si, 19 Şubat'ta, 2'si 21 Şubat Cuma günü ve 2 şüpheli de Pazar günü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılmıştı.

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Şehit Emniyet Müdürü Verdi soruşturmasında tetikçi ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı

'yi şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü () içerisinde bağlı olduğu hücreyi deşifre eden polis, sanık ile ilgili çok çarpıcı detaylara ulaştı.

Şehit Emniyet Müdürü Verdi soruşturmasında tetikçi ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı

Tetikçinin lise yıllarından eylem gününe kadarki tüm yaşantısını çok titiz şekilde inceleyerek, görüştüğü kişiler, sosyal, iş ve aile hayatı mercek altına alındı.

Şehit Emniyet Müdürü Verdi soruşturmasında tetikçi ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı

Buna göre 11 Aralık 2018'de suikastı gerçekleştiren Sarıcaoğlu'nun yapmış olduğu tüm telefon görüşmeleri incelendi. Polisiye soruşturmaya dayanan delillere göre, saldırıyı düzenleyen İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ile lise son sınıfta Trabzon'da ilk teması kurdu.

Şehit Emniyet Müdürü Verdi soruşturmasında tetikçi ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı

Trabzon'da faaliyet gösteren /PDY terör örgütüne ait dershaneye gittiği anlaşılırken, mezun olduktan hemen sonra Samsun'da doktor olan ve FETÖ/PDY üyeliğinden işlem görmüş ağabeyi M.S. aracılığı ile Samsun'da örgüte ait dershaneye gittiği ve bu örgütün yurtlarında kaldığı belirlendi.

Şehit Emniyet Müdürü Verdi soruşturmasında tetikçi ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı

Tetikçinin bu dönemde örgüt dershaneleri ile doğrudan temas halinde olduğu, aynı dershaneye giden /PDY şüphelilerin ifadelerinin yanı sıra, kendi ifadeleri ve babası, ağabeyi ve eşinin beyanları ile de örtüştüğü kaydedildi. FETÖ/PDY bağlantıları ortaya çıkan tetikçinin bilgisayarında yapılan incelemelerde ise o döneme ait örgüt dershaneleri notlarına ulaşan polis, bunları soruşturma dosyasına da koydu.

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