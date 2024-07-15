Şehit oğlunun cebinden çıktı: 8 yıldır yanından ayırmıyor ölene kadar saklayacak!

ACI HABERİ ALDIĞI ANLARI ANLATTI



Anne Kezban Yaman, ziyaret nedeniyle Vali Arslan ve beraberindekileri teşekkür ederek, bir daha benzeri acıların yaşanmamasını diledi. Oğlu şehit edildiğinde cebinde bulunan son 5 TL'yi kendisi aldığını ve sürekli yanında bulunduğunu belirten Kezban Yaman, yaşananları asla unutamayacağını ifade etti. Ankara'da yaşayan oğlunun her bayram kendisini ziyarete geldiğini sadece o bayram gelemediğini söyleyen anne Kezban Yaman, oğlundan acı haberi aldığı anları ise şöyle anlattı:



"Darbe girişimi haberini ve Gölbaşı'na saldırı düzenlendiğini öğrenince oğlumu aradık. Ulaşamadık. Arıyoruz ulaşamıyoruz. Sabah olunca eşim Ankara'ya gideceğini söyledi. Nedenini sorduğumda oğluma ulaşamadığını söyledi. Yine biz umutluyduk. Ben de gideceğim dedim, apar topar kalkarak, 3 günlük işi 2 saat içerisine sığdırdım. Oğlum gelemeyeceği için arabanın bagajına ne var ne yok doldurduk. Zaten onlar buraya gelemediği için bizim onları ziyaret etmeye niyetimiz vardı. Ama olan bitenden de haber almaya çalışıyorduk. Arıyoruz ulaşamıyoruz. Almanya'daki kardeşim aradı. İyi haber bekliyoruz dedim. Telefonlara cevap vermiş herhalde, açmış kapatmış dedi. 'Oh, Ya Rabbi şükür' dedim. Bunu duymak istiyordum dedim. Gölbaşına girerken tekrar aradık, yine ulaşamadık. Bu kez gelinimi aradım. Nerde olduklarını sordum, Mustafa'yı aradıklarını, bulamadıklarını söyledi. Tekrar aradım, bu kez gelinin ağabeyi baktı. Metanetli olun, sabırlı olun dedi. Ben de "Mustafa'm gitti mi diye bağırdım. Dünyam orda yıkıldı zaten. Sonra hastaneye vardık. Ben sağa sola gidiyorum. Aynı başı kesilmiş tavuk gibi. Oğlumu görmek istediğimi söyledim. Ölüsünü ya da dirisini görmek istediğimi söyledim. Hastanenin içine doğru gittim. Gelinin büyük ağabeyi geldi, beni sakinleştirmeye çalıştı. Israrla oğlumu sorunca, 'Başımız sağ olsun' dedi. O zamana kadar az da olsa bulunan umudum, tamamen tükendi. Beni normal zamanda az itsinler, yere yıkarlar ama o zaman, beni kimse zapt edememiş. Bana kimse güç yetiremiyor. Güneş olduğu halde yer karardı, bana zindan oldu. Bir yere yığıldık kaldık. Sonra oğlumun cenazesinin önünü bekledik."