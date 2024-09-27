Giriş Tarihi: 27.09.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
12:35
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi acılı anları anlattı: Kahreden haberi telsizden öğrendi!
Türkiye, polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ağladı. Kalleş saldırgan Yunus Emre Geçti polislerce yakalanırken Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz acılı haberi aldığı anları anlattı. Yılmaz, olayın yaşandığı gün kendisinin de görevde olduğunu belirterek, "Biz aynı vardiyada çalışıyorduk. 17.15'te evden çıktım. Yanlış hatırlamıyorsam, 22.00 ya da 23.30 gibi telsiz sesi duydum. 'Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralandı' diye, hemen eşimi aradım. Açmadı, çok merak ettim. Oradaki silah arkadaşlarıma ben burada duramıyorum, beni götürün dedim." diye konuştu.