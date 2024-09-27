Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın eşi acılı anları anlattı: Kahreden haberi telsizden öğrendi!

Çok üzgün olduğunu dile getiren Yılmaz, "Sözün bittiği yerdeyiz. İlk haberi aldığımdan bu zamana kadar yaşadığım ve yaşadığımız şeyler çok zor. Tüm ülke arayarak, mesaj atarak destek oldu. Herkes dua ettiğini, ağladığını söyledi. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.