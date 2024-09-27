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Giriş Tarihi: 27.09.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:35

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi acılı anları anlattı: Kahreden haberi telsizden öğrendi!

Türkiye, polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ağladı. Kalleş saldırgan Yunus Emre Geçti polislerce yakalanırken Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz acılı haberi aldığı anları anlattı. Yılmaz, olayın yaşandığı gün kendisinin de görevde olduğunu belirterek, "Biz aynı vardiyada çalışıyorduk. 17.15'te evden çıktım. Yanlış hatırlamıyorsam, 22.00 ya da 23.30 gibi telsiz sesi duydum. 'Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralandı' diye, hemen eşimi aradım. Açmadı, çok merak ettim. Oradaki silah arkadaşlarıma ben burada duramıyorum, beni götürün dedim." diye konuştu.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın eşi acılı anları anlattı: Kahreden haberi telsizden öğrendi!

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti'nin (19) polis merkezinden kaçtıktan sonra polislerce yakalanması sırasında çıkan arbedede silahla ateş etmesi sonucu şehit olan Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki babaevine taziye ziyaretleri devam ediyor.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın eşi acılı anları anlattı: Kahreden haberi telsizden öğrendi!

Taziyeleri kabul eden şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın polis memuru eşi Semih Yılmaz, AA muhabirine, olayın yaşandığı günden bugüne kadar zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

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Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın eşi acılı anları anlattı: Kahreden haberi telsizden öğrendi!

Çok üzgün olduğunu dile getiren Yılmaz, "Sözün bittiği yerdeyiz. İlk haberi aldığımdan bu zamana kadar yaşadığım ve yaşadığımız şeyler çok zor. Tüm ülke arayarak, mesaj atarak destek oldu. Herkes dua ettiğini, ağladığını söyledi. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın eşi acılı anları anlattı: Kahreden haberi telsizden öğrendi!

"HEMEN EŞİMİ ARADIM..."

Yılmaz, olayın yaşandığı gün kendisinin de görevde olduğunu belirterek, "Biz aynı vardiyada çalışıyorduk. 17.15'te evden çıktım. Yanlış hatırlamıyorsam, 22.00 ya da 23.30 gibi telsiz sesi duydum. 'Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralandı' diye, hemen eşimi aradım. Açmadı, çok merak ettim. "

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın eşi acılı anları anlattı: Kahreden haberi telsizden öğrendi!

"Oradaki silah arkadaşlarıma ben burada duramıyorum, beni götürün dedim. Yolda giderken silah arkadaşım, 'kardeşim vurulanlardan birisi de senin eşinmiş' dedi. Öyle olunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne yapacağımı bilemedim." diye konuştu.

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