Şehitten geriye iki saç teliyle köpeği Pırtık kaldı!

O SAÇ TELLERİNİ YANIMDAN AYIRMIYORUM

Her fırsatta Samsun'dan Amasya'daki Hüsamettin Gökçe'nin mezarını ziyarete giden İlayda Sevim Savuk, şehidin eşyaları arasından çıkan tarağındaki iki saç telini saklıyor. Savuk, "Birkaç ay sonra Hüsamettin'in annesi Semra annemle birlikte eşyalarına bakarken tarağı gözüme takıldı. Tarakta Hüsamettin'in iki adet saç teli vardı. Onları aldım ve bir daha yanımdan ayırmadım. Hüsamettin'i her özlediğimde o saç tellerini koklayıp Hüsamettin'in kokusunu içime çekiyorum. O saç tellerini hiç yanımdan ayırmıyorum. Bana bıraktığı emanetlerine sahip çıkıyorum adını yaşatmaya çalışıyorum. Ne zaman ki unutulursa ben asıl o zaman kaybederim" dedi.