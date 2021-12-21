Şehitten geriye iki saç teliyle köpeği Pırtık kaldı!

ŞEHİDİN EMANETİ KÖPEĞİNE SİLAH ARKADAŞLARI SAHİP ÇIKTI
Genç kız, Hüsamettin Gökçe'nin şehit düştüğü gün yanında bulunan sorumluluğundaki köpeği Pırtık'la ilgili ise şunları anlattı:
"Hüsamettin köpeği Pırtık'ı çok seviyordu. O gece bulundukları bölgede çok yağmur ve silah sesleri vardı. O sırada banaköpeği Pırtık'tan bahsetti. O gece elleri soğuktan donmuş, 'Pırtığın nefesiyle ısınıyorum' dedi. Pırtığın silah seslerinden hiç korkmadığını söyleyerek 'mermiye kafa tutar benim oğlum' dedi. Her seferinde 'bu iş parayla yapılmaz bayrak sevgisi vatan sevgisi lazım' derdi. Yüreği al bayrakla donanmış sevgilim benim, dediği gibi de oldu. "