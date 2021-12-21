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Giriş Tarihi: 21.12.2021 08:27 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 08:28

Şehitten geriye iki saç teliyle köpeği Pırtık kaldı!

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Şimşek Harekatı'nda arama tarama köpeği ile görev yaparken terör saldırısı sonucu şehit düşen Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin sorumluluğundaki köpeği Pırtık'a silah arkadaşları, eşyalarının arasından çıkan taraktaki iki saç teline ise sözlüsü sahip çıktı.

Ali ALTUNTAŞ
Şehitten geriye iki saç teliyle köpeği Pırtık kaldı!

Nişan için gün sayarken sözlüsünü şehit veren İlayda , şehidin Amasya'daki kabrini sık sık ziyaret ediyor. SABAH'A konuşan genç kız, Hüsamettin Gökçe'nin şehit düştüğü gün yanında sorumluluğundaki K-9 polis köpeği Pırtık'ın da bulunduğunu belirterek; "O gece elleri soğuktan donmuş, 'Pırtığın nefesiyle ısınıyorum' dedi. Pırtığın silah seslerinden hiç korkmadığını söyleyerek 'mermiye kafa tutar benim oğlum' dedi. O gece Hüsamettin'im şehit düştü. Pırtık günler sonra aç susuz yaralı bir halde bulundu. Şimdi Pırtık'a Hüsamettin'in arkadaşları sahip çıkıyor" dedi.

Şehitten geriye iki saç teliyle köpeği Pırtık kaldı!

Pençe Şimşek harekatında arama tarama köpeği ile görev yapan Veteriner Uzman Çavuş Hüsamettin Gökçe (22), teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu 28 Nisan'da şehit oldu. Şehidin sorumluluğundaki K-9 köpeği Pırtık'a silah arkadaşları sahip çıktı. Şehidin eşyaları arasından çıkan tarağındaki iki saç teline ise sözlüsü İlayda Sevim Savuk sahip çıktı, saklıyor.

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Şehitten geriye iki saç teliyle köpeği Pırtık kaldı!

İlayda Sevim Savuk, sözlüsüyle şehit düşmeden bir gece önce yaptığı son yazışmalarını SABAH'a anlattı: "Hüsamettin şehit düşmeden önceki gece onu çok özlediğimi yazdım. Hüsamettin ise 'Sıkma canını güzelim. Rahat olsun için biz iyiyiz' yazdı. Sabaha iyi olduğuna dair bir fotoğraf attı. Ve aynı gün yiğidim şehit düştü. Şehit olduğunda üzerinden benim fotoğrafım çıkmış. Fotoğrafımı göreve gittiğinde cebinde taşıdığından haberim yoktu" dedi.

Şehitten geriye iki saç teliyle köpeği Pırtık kaldı!

O SAÇ TELLERİNİ YANIMDAN AYIRMIYORUM

Her fırsatta Samsun'dan Amasya'daki Hüsamettin Gökçe'nin mezarını ziyarete giden İlayda Sevim Savuk, şehidin eşyaları arasından çıkan tarağındaki iki saç telini saklıyor. Savuk, "Birkaç ay sonra Hüsamettin'in annesi Semra annemle birlikte eşyalarına bakarken tarağı gözüme takıldı. Tarakta Hüsamettin'in iki adet saç teli vardı. Onları aldım ve bir daha yanımdan ayırmadım. Hüsamettin'i her özlediğimde o saç tellerini koklayıp Hüsamettin'in kokusunu içime çekiyorum. O saç tellerini hiç yanımdan ayırmıyorum. Bana bıraktığı emanetlerine sahip çıkıyorum adını yaşatmaya çalışıyorum. Ne zaman ki unutulursa ben asıl o zaman kaybederim" dedi.

Şehitten geriye iki saç teliyle köpeği Pırtık kaldı!

ŞEHİDİN EMANETİ KÖPEĞİNE SİLAH ARKADAŞLARI SAHİP ÇIKTI

Genç kız, Hüsamettin Gökçe'nin şehit düştüğü gün yanında bulunan sorumluluğundaki köpeği Pırtık'la ilgili ise şunları anlattı:

"Hüsamettin köpeği Pırtık'ı çok seviyordu. O gece bulundukları bölgede çok yağmur ve silah sesleri vardı. O sırada banaköpeği Pırtık'tan bahsetti. O gece elleri soğuktan donmuş, 'Pırtığın nefesiyle ısınıyorum' dedi. Pırtığın silah seslerinden hiç korkmadığını söyleyerek 'mermiye kafa tutar benim oğlum' dedi. Her seferinde 'bu iş parayla yapılmaz bayrak sevgisi vatan sevgisi lazım' derdi. Yüreği al bayrakla donanmış sevgilim benim, dediği gibi de oldu. "

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