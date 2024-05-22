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Haberler Yaşam Selen hemşirenin annesi isyan etti: “24 yaşındaki kızımı ellerimden uçurdular”
Giriş Tarihi: 22.05.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 06:59

Selen hemşirenin annesi isyan etti: “24 yaşındaki kızımı ellerimden uçurdular”

İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede dedesinin yanında refakatçi olarak kalan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin hayatını kaybetmişti. Acılı anne Nergül Bilgin; "24 yaşındaki kızımı elimden uçurdular. Kızım öldü, o hala dışarda geziyor. Kızım kendi kendine niye anestezi yapsın. Eğer o yaptıysa şişesi neden doktordan çıktı" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre KAVAK
Selen hemşirenin annesi isyan etti: “24 yaşındaki kızımı ellerimden uçurdular”

Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü'nde özel bir hastanede meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan ve dedesinin yoğun bakımda kaldığı başka bir hastanede refakatçi olarak giden hemşire Selen Bilgin, hastanenin bir odasında ölü bulundu. Genç hemşirenin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Selen hemşirenin annesi isyan etti: “24 yaşındaki kızımı ellerimden uçurdular”

Başlatılan soruşturma kapsamında, önce bilgisine başvurulan yoğun bakım doktoru Fatih A., daha sonra şüpheli olarak gözaltına alındı. Ortaya çıkan iddialara göre, genç hemşire Selen Bilgin'in koluna ameliyat öncesi uyutmak için verilen güçlü bir ilac enjekte edilmişti.

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Selen hemşirenin annesi isyan etti: “24 yaşındaki kızımı ellerimden uçurdular”

Aile bu ilacı doktorun enjekte ettiğini iddia ederken, gözaltına alınan doktor iddiaları kabul etmedi. Soruşturmayı sürdüren cumhuriyet savcısı, Fatih A.'yı "Olası kasta kadına karşı kasten öldürme"suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Mahkeme, tutuklanma talebiyle sevk edilen Fatih A. hakkında Adli Kontrol kararı vererek serbest bıraktı.

Selen hemşirenin annesi isyan etti: “24 yaşındaki kızımı ellerimden uçurdular”

Soruşturmayı sürdüren savcılık, doktor Fatih A.'nın Adli Kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazda bulunan savcılık doktor Fatih A.'nın tutuklanması talebinde bulundu.

Selen hemşirenin annesi isyan etti: “24 yaşındaki kızımı ellerimden uçurdular”

ENJEKTÖR DOKTOR CEBİNDEN ÇIKMIŞTI

Doktor Fatih A.'nın detaylı ifadesi de ortaya çıktı. Doktor verdiği ifadesinde, Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını belirterek, ağrı kesici içeren serumu odaya götürdüğünü ve koluna enjekte ettiğini söyledi.

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