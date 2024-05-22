Selen hemşirenin annesi isyan etti: “24 yaşındaki kızımı ellerimden uçurdular”

Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü'nde özel bir hastanede meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan ve dedesinin yoğun bakımda kaldığı başka bir hastanede refakatçi olarak giden hemşire Selen Bilgin, hastanenin bir odasında ölü bulundu. Genç hemşirenin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.



