Haberler
Yaşam
Selen hemşirenin annesi isyan etti: “24 yaşındaki kızımı ellerimden uçurdular”
Giriş Tarihi: 22.05.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
06:59
Selen hemşirenin annesi isyan etti: “24 yaşındaki kızımı ellerimden uçurdular”
İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede dedesinin yanında refakatçi olarak kalan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin hayatını kaybetmişti. Acılı anne Nergül Bilgin; "24 yaşındaki kızımı elimden uçurdular. Kızım öldü, o hala dışarda geziyor. Kızım kendi kendine niye anestezi yapsın. Eğer o yaptıysa şişesi neden doktordan çıktı" ifadelerini kullandı.