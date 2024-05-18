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Haberler Yaşam Selen hemşireyi o iğne mi öldürdü? Kayıp enjektör bulundu... İşte erkek arkadaşı doktorun ifadesi
Giriş Tarihi: 18.05.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 15:37

Selen hemşireyi o iğne mi öldürdü? Kayıp enjektör bulundu... İşte erkek arkadaşı doktorun ifadesi

İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede dedesinin yanında refakatçi olarak kalan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin hayatını kaybetmişti. İddiaya göre ameliyatlar öncesi anestesi için kullanılan bir ilacın koluna enjekte edilmesi sonucu öldüğü öğrenilen genç hemşirenin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen doktor Fatih A. gözaltına alınmıştı. Selen'in uyumak için kendi koluna ilacı enjekte ettiğini iddia eden doktorun cebinde ilacın ampulü çıkmış ama ilacın enjekte edildiği enjektör bulunamamıştı. Doktor Fatih A., verdiği ifadesinde Selen'in koluna ilacı kendisinin enjekte etmediğini iddia etmişti. Olayda kullanıldığı düşünülen enjektörde bulunup incelenmeye alındı.

Yunus Emre KAVAK
Selen hemşireyi o iğne mi öldürdü? Kayıp enjektör bulundu... İşte erkek arkadaşı doktorun ifadesi

Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü'nde özel bir hastanede meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan ve dedesinin yoğun bakımda kaldığı başka bir hastanede refakatçi olarak giden hemşire Selen Bilgin, hastanenin bir odasında ölü bulundu. Genç hemşirenin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında, önce bilgisine başvurulan yoğun bakım doktoru Fatih A., daha sonra şüpheli olarak gözaltına alındı.

Selen hemşireyi o iğne mi öldürdü? Kayıp enjektör bulundu... İşte erkek arkadaşı doktorun ifadesi

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ ADLİ KONTROL ALDI

Ortaya çıkan iddialara göre, genç hemşire Selen Bilgin'in koluna ameliyat öncesi uyutmak için verilen güçlü bir ilac enjekte edilmişti. Aile bu ilacı doktorun enjekte ettiğini iddia ederken, gözaltına alınan doktor iddiaları kabul etmedi. Soruşturmayı sürdüren cumhuriyet savcısı, Fatih A.'yı "Olası kasta kadına karşı kasten öldürme"suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Mahkeme, tutuklanma talebiyle sevk edilen Fatih A. hakkında Adli Kontrol kararı vererek serbest bıraktı. Soruşturmayı sürdüren savcılık, doktor Fatih A.'nın Adli Kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazda bulunan savcılık doktor Fatih A.'nın tutuklanması talebinde bulundu.

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Selen hemşireyi o iğne mi öldürdü? Kayıp enjektör bulundu... İşte erkek arkadaşı doktorun ifadesi

DOKTOR İFADESİNDEN DETAYLAR

Önce bilgisine başvurulan sonra şüpheli olan doktor Fatih A.'nın detaylı ifadesi de ortaya çıktı. Doktor verdiği ifadesinde, Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını belirterek, olay gecesi, Selen'in baş ağrısı olduğunu ve bunun için ilaç almak istediğini söyledi. Yoğun bakımdayken Selen'in telefonla da kendisini aradığını iddia eden doktor Fatih A., ağrı kesici içeren serumu odaya götürdüğünü ve koluna enjekte ettiğini söyledi. Daha sonra yine yoğun bakıma indiğini anlatan doktor Fatih A., Selen'le yine bir telefon görüşmesi olduğunu hatta kendisine 'Sana ağrı kesici ilacı verdim. Kayıt açmam lazım" dediğini söyledi.

Selen hemşireyi o iğne mi öldürdü? Kayıp enjektör bulundu... İşte erkek arkadaşı doktorun ifadesi

AĞRI KESİCİDEN BAŞKA BİR İLAÇ VERMEDİM

Selen'in kendisine 2-3 gündür uykusuz olduğunu söylediğini öne süren doktor Fatih A., uyuya kaldıklarını uyandığında Selen'i hareketsiz gördüğünü iddia etti. Selen'in koluna ağrı kesici ilaç dışında hiçbir ilacı enjekte etmediğini söyleyen doktor Fatih A., Selen'in de yoğun bakım hemşiresi olduğunu bu ilaçları nasıl alacağını iyi bildiğini iddia etti.

Selen hemşireyi o iğne mi öldürdü? Kayıp enjektör bulundu... İşte erkek arkadaşı doktorun ifadesi

KAYIP ENJEKTÖR ÇEKMECEDEN ÇIKTI

Yapılan çalışmada, kayıp olduğu belirtilen enjektör odanın çekmecesinde bulundu. Enjektör incelenmek üzere el konuldu. Hayatını kaybeden Selen Bilgin'in koluna enjekte edildiği ilacın ampulü doktor Fatih A.'nın cebinde çıkmıştı. Enjektör üzerinde de parmak izi çalışması yapılacağı belirtildi. Selen Bilgin'in ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda hazırlayacağı otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak

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