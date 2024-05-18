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Selen hemşireyi o iğne mi öldürdü? Kayıp enjektör bulundu... İşte erkek arkadaşı doktorun ifadesi
Giriş Tarihi: 18.05.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
15:37
Selen hemşireyi o iğne mi öldürdü? Kayıp enjektör bulundu... İşte erkek arkadaşı doktorun ifadesi
İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede dedesinin yanında refakatçi olarak kalan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin hayatını kaybetmişti. İddiaya göre ameliyatlar öncesi anestesi için kullanılan bir ilacın koluna enjekte edilmesi sonucu öldüğü öğrenilen genç hemşirenin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen doktor Fatih A. gözaltına alınmıştı. Selen'in uyumak için kendi koluna ilacı enjekte ettiğini iddia eden doktorun cebinde ilacın ampulü çıkmış ama ilacın enjekte edildiği enjektör bulunamamıştı. Doktor Fatih A., verdiği ifadesinde Selen'in koluna ilacı kendisinin enjekte etmediğini iddia etmişti. Olayda kullanıldığı düşünülen enjektörde bulunup incelenmeye alındı.