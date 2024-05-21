Selen ve Pelin Hemşire’nin ölümünde yine aynı doktor: Bu detay kafalarda soru işareti yarattı!

İKİ HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Yaşanan olayın ardından konuyla ilgili Bilgin ailesi şikayetçi olarak hukuki süreç başlattı. 2 yıl önce aynı hastanede çalışan Selen Bilgin ve doktor Fatih A.'nın arkadaş grubu içerisinde olan hemşiren Pelin Köksal'ın (28) da benzer bir nedenle Esenyurt'taki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

Selen hemşirenin arkadaşı da 2 yıl önce benzer bir şekilde hayatını kaybetmiş | Video