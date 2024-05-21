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Selen ve Pelin Hemşire’nin ölümünde yine aynı doktor: Bu detay kafalarda soru işareti yarattı!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
16:54
Selen ve Pelin Hemşire’nin ölümünde yine aynı doktor: Bu detay kafalarda soru işareti yarattı!
24 yaşındaki Selen Hemşire'nin ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Selen Hemşire'nin yakın arkadaşı ve meslektaşı olan Pelin Köksal'ın da 2 yıl önce benzer bir şekilde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Selen Hemşire'nin ölümüne ilişkin yargılanan doktor Fatih A.'nın Pelin Köksal ile de arkadaş olması kafalarda soru işareti yarattı. İşte haberin detayları