Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Selen ve Pelin Hemşire’nin sır sonu: Aynı doktor benzer ölüm
Giriş Tarihi: 22.05.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 08:51

Selen ve Pelin Hemşire’nin sır sonu: Aynı doktor benzer ölüm

24 yaşındaki Selen Hemşire'nin ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Selen Hemşire'nin yakın arkadaşı ve meslektaşı olan Pelin Köksal'ın da 2 yıl önce benzer bir şekilde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Selen Hemşire'nin ölümüne ilişkin yargılanan doktor Fatih A.'nın Pelin Köksal ile de arkadaş olması kafalarda soru işareti yarattı. İşte haberin detayları...

İHA
Selen ve Pelin Hemşire’nin sır sonu: Aynı doktor benzer ölüm

Sır olay, geçtiğimiz hafta başında Beylikdüzü Yakuplu'da bulunan Özel Birinci Hastanesi'nde yaşanmıştı. İddialara göre, 77 yaşındaki hasta dedesinin kaldığı hastaneye refakatçi olarak giden 24 yaşındaki Selen Bilgin'e, başı ağrıdığı için anestezi doktoru arkadaşı Fatih A. tarafından ameliyat için kullanılan bir ilaç enjekte edilmişti.

Selen ve Pelin Hemşire’nin sır sonu: Aynı doktor benzer ölüm

İLAÇ ŞİŞESİ CEBİNDEN ÇIKTI
Sabaha karşı fenalaşan Bilgin, kaldığı odada koltukta ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan doktor Fatih A., ilacı Selen'in kendisinin kullandığını iddia ederken, ilaç şişesi ise Fatih A.'nın cebinden çıkmıştı. Olay günü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen evli ve 3 çocuk babası Fatih A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Selen ve Pelin Hemşire’nin sır sonu: Aynı doktor benzer ölüm

İKİ HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
Yaşanan olayın ardından konuyla ilgili Bilgin ailesi şikayetçi olarak hukuki süreç başlattı. 2 yıl önce aynı hastanede çalışan Selen Bilgin ve doktor Fatih A.'nın arkadaş grubu içerisinde olan hemşiren Pelin Köksal'ın (28) da benzer bir nedenle Esenyurt'taki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

Selen hemşirenin arkadaşı da 2 yıl önce benzer bir şekilde hayatını kaybetmiş | Video

Selen ve Pelin Hemşire’nin sır sonu: Aynı doktor benzer ölüm

YÜZÜ MORARMIŞ ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU
Köksal'dan haber alınamaması üzerine evine giden Selen ve kardeşi Saruhan'ın, ölen diğer hemşireyi kolunda kelebekle ve yüzü morarmış şekilde ölü bulduğu bilgisine ulaşıldı. Selen Hemşire'nin de aynı şekilde ölü bulunması dikkatleri anestezi için kullanılan "propofol" isimli ilaca çekti.

Selen ve Pelin Hemşire’nin sır sonu: Aynı doktor benzer ölüm

Bilgin ailesi kızlarının ölü haberiyle acı yaşarken 1 hafta sonrada yanında refakatçi olarak kaldığı dedesi Ali İbrahim Paker hayatını kaybetti. Bugün Bahçeşehir'de cenazesi kılınan Paker, ölen torunu Selen'in yanına defnedildi.

SON DAKİKA