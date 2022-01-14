Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında? Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Sema Aydemir nereli, boyu ve kilosu kaç?

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Survivor Sema Aydemir, 35 yaşındadır. Bursa'da dünyaya gelen Aydemir, Türkiye'yi atletizm dalında uluslararası arenda temsil etmiştir. Heptatlon branşında boy gösteren Sema Aydemir Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında 4*400 bayrak yarışında yarışma hakkı elde etmiştir. Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etmiş ve takımın önemli isimleri arasında yer almıştır. Yarışmanın sonlarına doğru talihsiz bir sakatlık yaşayan Sema, tüm aksiliklere rağmen istastiki performansta 1.67'lik oran ile liste başında yer almıştır. Sema Aydemir, 2018 yılında gerçekleştirilen Survivor All Star'da da yer almıştır.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı.