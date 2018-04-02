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'de halk terörden temizlenen köylere koştu

Giriş Tarihi: 02.04.2018 21:32 Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 21:33
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'de halk terörden temizlenen köylere koştu
Şemdinli'de halk terörden temizlenen köylere koştu

Hakkari'nin ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Balkaya Dağları eteklerinde köylüler özgürlüğüne kavuştu. Güvenlik güçleri tarafından proje terör örgütü PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlar sonrasında bölge teröristlerden arındırıldı.

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'de halk terörden temizlenen köylere koştu
Şemdinli'de halk terörden temizlenen köylere koştu

KÖYE DÖNÜŞ HALAYI

"Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Her şey vatan için" sloganları atan grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla yaklaşık 14 kilometrelik yürüyüşün ardından Balkaya Dağları yakınındaki Koçyiğit Köyü'ne ulaştı.

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'de halk terörden temizlenen köylere koştu
Şemdinli'de halk terörden temizlenen köylere koştu

Terör nedeniyle 24 yıldır hasret kaldıkları topraklarına geri dönmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, halay çekerek eğlendi.

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'de halk terörden temizlenen köylere koştu
Şemdinli'de halk terörden temizlenen köylere koştu

"DEVLETİMİZ VAR OLSUN"

Köy sakinlerinden Salih Çetinkaya, terör örgütü PKK nedeniyle köylerini yıllar önce boşaltıklarını ve Derecik merkezine yerleştiklerini anlattı.

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'de halk terörden temizlenen köylere koştu
Şemdinli'de halk terörden temizlenen köylere koştu

Köylerine dönmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Çetinkaya, "Devletimizin başlattığı operasyonlarla bu terör artık sona gelmiştir. Bundan sonra inşallah bu süreç devam edecektir.

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'de halk terörden temizlenen köylere koştu
Şemdinli'de halk terörden temizlenen köylere koştu

Ülkemize, bölgemize, köyümüze huzur gelecektir. Devletimiz var olsun. Biz de devlet için varız. Teşekkür ederiz büyüklerimize. Allah razı olsun" dedi.

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'de halk terörden temizlenen köylere koştu
Şemdinli'de halk terörden temizlenen köylere koştu
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