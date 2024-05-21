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Semiha Sözer’in kocası tutuklandı: Arama geçmişi kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
15:51
Semiha Sözer’in kocası tutuklandı: Arama geçmişi kan dondurdu!
Korkunç olay Yalova'nın Altınova ilçesinde yaşanmıştı. Gezmek için gittiği kayalıklardan düşen Semiha Sözer kurtarılamadı. Olay sırasında yanında bulunan eşi Erdal Sözer (41), 15 ay sonra gözaltına alınıp, tutuklandı. Alanında uzman akademisyenlerin Semiha Sözer'in atıldığı şeklinde görüş bildirdiği belirtilirken, Erdal Sözer'in evindeki bilgisayarda yapılan incelemede ise 'Bir kişi nasıl itilir?' 'Bir kişi nasıl atılır?' şeklinde arama yapıldığı ortaya çıktı…