Semiha Sözer’in kocası tutuklandı: Arama geçmişi kan dondurdu!

CENAZEDE TAZİYELERİ KABUL ETTİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklardan inen ekipler, Sözer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Söze'in cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. 1,5 yıl önce Erdal Sözer ile evlenip, Kocaeli'de yaşamaya başlayan Semiha Sözer'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bir gün sonra anne ve babasının yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi. Cenazede Erdal Sözer taziyeleri kabul etti.