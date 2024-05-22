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Haberler Yaşam Semiha Sözer’in kocası tutuklandı: Bir kişi nasıl itilir?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 08:56

Semiha Sözer’in kocası tutuklandı: Bir kişi nasıl itilir?

Korkunç olay Yalova'nın Altınova ilçesinde yaşanmıştı. Gezmek için gittiği kayalıklardan düşen Semiha Sözer kurtarılamadı. Olay sırasında yanında bulunan eşi Erdal Sözer (41), 15 ay sonra gözaltına alınıp, tutuklandı. Alanında uzman akademisyenlerin Semiha Sözer'in atıldığı şeklinde görüş bildirdiği belirtilirken, Erdal Sözer'in evindeki bilgisayarda yapılan incelemede ise 'Bir kişi nasıl itilir?' 'Bir kişi nasıl atılır?' şeklinde arama yapıldığı ortaya çıktı…

DHA
Semiha Sözer’in kocası tutuklandı: Bir kişi nasıl itilir?

Tüyler ürperten olay 24 Ocak 2023 akşamı Soğuksu Köyü Ballıkaya mevkisinde yaşandı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde oturan Semiha Sözer, eşi Erdal Sözer ile gittiği kayalıklarda fotoğraf çekilirken, 20 metre yükseklikten düştü.

Semiha Sözer’in kocası tutuklandı: Bir kişi nasıl itilir?

CENAZEDE TAZİYELERİ KABUL ETTİ
İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklardan inen ekipler, Sözer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Söze'in cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. 1,5 yıl önce Erdal Sözer ile evlenip, Kocaeli'de yaşamaya başlayan Semiha Sözer'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bir gün sonra anne ve babasının yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi. Cenazede Erdal Sözer taziyeleri kabul etti.

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Semiha Sözer’in kocası tutuklandı: Bir kişi nasıl itilir?

ÇELİŞKİLİ İFADELER…
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Erdal Sözer'in çelişkili ifadeler verdiğini belirledi. Bunun üzerine Jandarma Asayiş, Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timlerinden oluşan ekip kuruldu. Ekip, olayın oluş şekline ilişkin Erdal Sözer'in çelişkili ifadeleri sonrası olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma Cumhuriyet savcılığından alınan izinle Erdal Sözer'i teknik ve fiziki takibe aldı.

Semiha Sözer’in kocası tutuklandı: Bir kişi nasıl itilir?

Yaklaşık 15 ay süren çok yönlü çalışmaların ardından, ülke genelinde alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet bilirkişi olarak görevlendirildi.

Semiha Sözer’in kocası tutuklandı: Bir kişi nasıl itilir?

Hem jandarmanın özel ekibi hem de akademisyenlerden oluşan heyetin çalışmaları sonucu Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü belirlendi.

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