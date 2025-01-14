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SEN AĞLAMA İSTANBUL 5. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm kesintisiz HD izle
Giriş Tarihi: 14.01.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
17:27
SEN AĞLAMA İSTANBUL 5. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm kesintisiz HD izle
"Sen Ağlama İstanbul" dizisi, bu akşam Star TV ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İstanbul'da geçen ve zorlu bir aşkı anlatan dizide; tıp fakültesinde eğitim gören, hayata umutla bakan genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat ile parlak bir geleceğe doğru adım atarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi her şeyin değişmesine neden olur. Yeni bölümüyle merakla beklenen dizinin yeni bölüm izleme ekranı, 14 Ocak 2025 Salı günü izleyiciler tarafından araştırılmakta. İşte, "Sen Ağlama İstanbul" yeni bölüm HD izle ekranı...