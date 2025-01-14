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Giriş Tarihi: 14.01.2025 17:27 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 17:27

SEN AĞLAMA İSTANBUL 5. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm kesintisiz HD izle

"Sen Ağlama İstanbul" dizisi, bu akşam Star TV ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İstanbul'da geçen ve zorlu bir aşkı anlatan dizide; tıp fakültesinde eğitim gören, hayata umutla bakan genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat ile parlak bir geleceğe doğru adım atarken, Ferhat'ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi her şeyin değişmesine neden olur. Yeni bölümüyle merakla beklenen dizinin yeni bölüm izleme ekranı, 14 Ocak 2025 Salı günü izleyiciler tarafından araştırılmakta. İşte, "Sen Ağlama İstanbul" yeni bölüm HD izle ekranı...

SEN AĞLAMA İSTANBUL 5. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm kesintisiz HD izle

Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul beşinci bölümüyle bu akşam izleyicilerle buluşacak. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Mehmet Çevik gibi başarılı isimlerin paylaştığı dizi, geniş bir izleyici kitlesi tarafından heyecanla takip ediliyor. İşte, Sen Ağlama İstanbul 5. bölüm izleme ekranı haberin devamında...

SEN AĞLAMA İSTANBUL 5. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm kesintisiz HD izle

SEN AĞLAMA İSTANBUL 5. BÖLÜM İZLE

Sen Ağlama İstanbul birinci bölümü ile 14 Ocak Salı akşamı StarTV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/sen-aglama-istanbul

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SEN AĞLAMA İSTANBUL 5. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm kesintisiz HD izle

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ferhat'ın canını kurtarmak için Kubat'la evlenmek zorunda kalan Şehrazat, hayatının en zor gecesiyle karşı karşıyadır. Kalbi hala Ferhat için atan Şehrazat, Kubat'la evliliklerinin ilk gecesini geçirecektir. Ferhat'ın düğünü bastığı haberiyle çileden çıkan Büyükbey, Ferhat'ı yakalayarak onu ve ailesini öldürmekle tehdit eder.

SEN AĞLAMA İSTANBUL 5. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm kesintisiz HD izle

Hayatta sevdiği her şeyi kaybetmiş olan Ferhat, içinde en az onun kadar Büyükbey nefreti taşıyan bir adamla karşılaşır. Bu karşılaşma, Ferhat'ı silahı ve kalemi arasında bir seçim yapmaya zorlayacaktır. Şirin ve Şehrazat arasındaki gerginlik, Büyükbey'in öfkesini Kubat'a yönlendirirken evdeki tansiyon her geçen gün daha da yükselir. Kubat, bir yandan Şirin'i dizginlemeye çalışırken diğer yandan Şehrazat'ı korumak zorundadır.

SEN AĞLAMA İSTANBUL 5. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm kesintisiz HD izle

SEN AĞLAMA İSTANBUL OYUNCULARI

İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden.

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