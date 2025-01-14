SEN AĞLAMA İSTANBUL 5. BÖLÜM İZLE | 14 Ocak Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm kesintisiz HD izle

Hayatta sevdiği her şeyi kaybetmiş olan Ferhat, içinde en az onun kadar Büyükbey nefreti taşıyan bir adamla karşılaşır. Bu karşılaşma, Ferhat'ı silahı ve kalemi arasında bir seçim yapmaya zorlayacaktır. Şirin ve Şehrazat arasındaki gerginlik, Büyükbey'in öfkesini Kubat'a yönlendirirken evdeki tansiyon her geçen gün daha da yükselir. Kubat, bir yandan Şirin'i dizginlemeye çalışırken diğer yandan Şehrazat'ı korumak zorundadır.