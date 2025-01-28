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Haberler Yaşam SEN AĞLAMA İSTANBUL 7. BÖLÜM FRAGMANI | Star TV ile Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 22:39 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 22:39

SEN AĞLAMA İSTANBUL 7. BÖLÜM FRAGMANI | Star TV ile Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Ağlama İstanbul ekrana gelen son bölümün ardından yeni bölüm fragmanıyla heyecan yarattı. Sevilen yapım Star TV ekranlarında 6. bölümüyle yayınlandı. İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı yapım için fragman araştırması başladı. Peki, Star TV ile Sen Ağlama İstanbul 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

SEN AĞLAMA İSTANBUL 7. BÖLÜM FRAGMANI | Star TV ile Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ile Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Son bölümüyle izleyenleri heyecanlandıran dizi için gelecek bölümden ipuçları verecek olan fragman yakından takip ediliyor. Peki, Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

SEN AĞLAMA İSTANBUL 7. BÖLÜM FRAGMANI | Star TV ile Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN AĞLAMA İSTANBUL 7. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/sen-aglama-istanbul/fragmanlar

https://www.youtube.com/@SenAglamaIstanbul

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SEN AĞLAMA İSTANBUL 7. BÖLÜM FRAGMANI | Star TV ile Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN AĞLAMA İSTANBUL 6. BÖLÜM İZLE!

Sen Ağlama İstanbul 6. bölümü ile 28 Ocak Salı akşamı StarTV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/sen-aglama-istanbul/bolumler

SEN AĞLAMA İSTANBUL 7. BÖLÜM FRAGMANI | Star TV ile Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN AĞLAMA İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Kubat'ın beklenmedik öpücüğü ile sarsılan Şehrazat, karmaşık duygular içerisine sürüklenir. Kubat, Şehrazat'ın duvarlarını aşmak için onunla ve ailesiyle vakit geçirmeye çalıştığı sırada bulundukları otel büyük bir silahlı saldırıya uğrar. Şehrazat ve ailesinin otelde olduğunu öğrenen Ferhat, saldırıyı engellemek için harekete geçer.

SEN AĞLAMA İSTANBUL 7. BÖLÜM FRAGMANI | Star TV ile Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu sırada, evden uzaklaştırılmak üzere halası Zerrin'in yanına gönderilen Şirin, onunla iş birliği yaparak eve daha güçlü bir şekilde döner. Şehrazat'ı evden göndermek için gün sayan Şirin, Zerrin'in devreye girmesiyle artık daha tehlikeli bir hal alacaktır.

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