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SEN AĞLAMA İSTANBUL 7. BÖLÜM FRAGMANI | Star TV ile Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
22:39
Sen Ağlama İstanbul ekrana gelen son bölümün ardından yeni bölüm fragmanıyla heyecan yarattı. Sevilen yapım Star TV ekranlarında 6. bölümüyle yayınlandı. İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı yapım için fragman araştırması başladı. Peki, Star TV ile Sen Ağlama İstanbul 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?