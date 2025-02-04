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SEN AĞLAMA İSTANBUL 7. BÖLÜM İZLE! Star TV canlı yayın ekranı ile Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle
Giriş Tarihi: 04.02.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
20:45
SEN AĞLAMA İSTANBUL 7. BÖLÜM İZLE! Star TV canlı yayın ekranı ile Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle
Sen Ağlama İstanbul, izleyicilerle buluşmaya devam ediyo. Her hafta büyük bir ilgiyle izlenen bu dizi, bu hafta 7. bölümü ile ekranlara geliyor. İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent'i oyuncu kadrosunda bir araya getiren dizinin son bölümünde İsfendiyar'ın sağ kolu olarak masaya oturan Ferhat, gazinoda büyük bir karışıklığa yol açar. Bunun üzerine Büyükbey, İsfendiyar'la olan ortaklığını sona erdirerek masadan kalkar. İşte, Star TV ile Sen Ağlama İstanbul 7. bölüm, full HD, kesintisiz ve tek parça izle seçenekleri.