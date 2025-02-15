SEN AĞLAMA İSTANBUL 8. BÖLÜM İZLE | 15 Şubat Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm kesintisiz HD izle

Kubat'ı korumak amacıyla harekete geçen Şehrazat, Büyükbey'in düşmanları tarafından kaçırılır. Şehrazat'ın hayatı karşılığında Kolsuz'un teslim edilmesi istenir. Şirin, ailesinin katili olduğuna inandığı Kolsuz'u teslim etmeye hiç niyetli değildir.

Şehrazat'ın kaçırıldığı haberini alan Ferhat ve Kubat, onu kurtarmak için peşlerine düşer. Ancak ikisini de beklemedikleri kötü bir sürpriz karşılar.