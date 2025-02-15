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Giriş Tarihi: 15.02.2025 17:36 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:36

SEN AĞLAMA İSTANBUL 8. BÖLÜM İZLE | 15 Şubat Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm kesintisiz HD izle

"Sen Ağlama İstanbul" bu akşam Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor! İstanbul'un büyüleyici atmosferinde geçen ve zorlu bir aşk hikâyesini anlatan dizide, hayalleri olan genç tıp öğrencisi Şehrazat ve sevgilisi Ferhat'ın hayatı, beklenmedik bir trajediyle altüst olur. Heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin 15 Şubat 2025 Cumartesi günü yayınlanacak bölümü büyük bir merakla bekleniyor. "Sen Ağlama İstanbul"un yeni bölümünü HD kalitede izlemek için detaylar...

SEN AĞLAMA İSTANBUL 8. BÖLÜM İZLE | 15 Şubat Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm kesintisiz HD izle

Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul, bu akşam sekizinci bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Mehmet Çevik gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, her geçen gün daha fazla izleyici kitlesine ulaşıyor. Büyük ilgi gören yapımın yeni bölümüyle ilgili detaylar haberin devamında…

SEN AĞLAMA İSTANBUL 8. BÖLÜM İZLE | 15 Şubat Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm kesintisiz HD izle

SEN AĞLAMA İSTANBUL 8. BÖLÜM İZLE

Sen Ağlama İstanbul birinci bölümü ile 15 Şubat cumartesi akşamı StarTV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/sen-aglama-istanbul

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SEN AĞLAMA İSTANBUL 8. BÖLÜM İZLE | 15 Şubat Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm kesintisiz HD izle

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kubat, Büyükbey'i yaralayan Kolsuz'u bulup herkesin önüne atmıştır. Kolsuz, onu azmettiren kişi olarak İplikçi Cemil'in adını verse de arkasındaki asıl isim her an açığa çıkmak üzeredir. Hanedanoğlu ailesinin ortasına, Büyükbey'in ailesine suikast düzenleyenlerin isimleri bomba gibi düşer.

SEN AĞLAMA İSTANBUL 8. BÖLÜM İZLE | 15 Şubat Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm kesintisiz HD izle

Şirin, ailesinin intikamını almak için Kubat'ı doldururken Şehrazat ise Kubat'ı suçtan uzak tutmaya çalışacaktır. Ailesinin intikamı ve aşkı arasında kalan Kubat için karar anı gelip çatmıştır.

SEN AĞLAMA İSTANBUL 8. BÖLÜM İZLE | 15 Şubat Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm kesintisiz HD izle

Kubat'ı korumak amacıyla harekete geçen Şehrazat, Büyükbey'in düşmanları tarafından kaçırılır. Şehrazat'ın hayatı karşılığında Kolsuz'un teslim edilmesi istenir. Şirin, ailesinin katili olduğuna inandığı Kolsuz'u teslim etmeye hiç niyetli değildir.

Şehrazat'ın kaçırıldığı haberini alan Ferhat ve Kubat, onu kurtarmak için peşlerine düşer. Ancak ikisini de beklemedikleri kötü bir sürpriz karşılar.

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