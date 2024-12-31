SEN AĞLAMA İSTANBUL BU AKŞAM VAR MI YOK MU? 31 Aralık 2024 Star TV yayın akışı ile Sen Ağlama İstanbul neden yok?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyenlerin dikkatini çeken yapımın başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent yer alıyor. 4. yeni bölümü merakla beklenen yapım 31 Aralık 2024 Star TV yayın akışında yer almadı. Durum böyle olunca dizinin sevenleri "Sen Ağlama İstanbul bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta mı?