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SEN AĞLAMA İSTANBUL BU AKŞAM VAR MI YOK MU? 31 Aralık 2024 Star TV yayın akışı ile Sen Ağlama İstanbul neden yok?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
15:47
Star TV ekranlarının yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul her salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent'i oyuncu kadrosunda bir araya getiren yapım 31 Aralık 2024 Star TV yayın akışında yer almadı. Dizinin takipçileri ise "Sen Ağlama İstanbul bugün neden yok, 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularını gündeme taşıdı. İstanbul'da geçen imkansız aşkı konu alan yapımın yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı oturuyor. Peki; Sen Ağlama İstanbul bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm detaylar...