Haberler Yaşam Senegal Hollanda maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Dünya Kupası 2022 A Grubu Senegal Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 11:02

Senegal Hollanda maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak sorusu sporseverler tarafından soruluyor. Dün grubun ilk maçı olan Katar Ekvador oynandı ve Fenerbahçeli Valencia'nın attığı 2 golle Ekvador Katar'ı sorunsuz geçti. Dünya Kupası A Grubunun kaderini belirleyecek maçların başında Senegal Hollanda maçı geliyor. Bu sebeple Senegal Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta gibi sorular yanıt arıyor. Senegal, Sadio Mane olmadan turnuvaya katılıyor. Peki, Senegal Hollanda maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…