Şener Şen’in doğduğu ev panik yarattı! Adana esnafı ‘Tedirginiz’ açıklaması yaptı!

'RESTORE EDİLSİN'



Bir diğer esnaf Muhammet Yılmaz ise evin 10 yıldır bakımsız olduğunu ve başka bir esnafın aracına binadan tahta parçaları düştüğünü belirterek maddi hasara neden olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Tek istediğimiz evin restore edilip insanların ziyaretine açılması'' diye konuştu.



