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’in doğduğu ev panik yarattı! esnafı ‘Tedirginiz’ açıklaması yaptı!

'da Türk sinemasının efsane isimlerinden 'in 1941 yılında dünyaya geldiği öne sürülen tarihi ahşap ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Evin çevresindeki esnaf, atıl durumdaki binadan düşen tahta parçaları nedeniyle tedirgin olduklarını açıkladı. Muhammet Yılmaz isimli vatandaş, ""Tek istediğimiz evin restore edilip insanların ziyaretine açılması'' ifadelerini kullandı. İşte tarihi evin içler acısı hali

Giriş Tarihi: 15.03.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 13:17
Şener Şen’in doğduğu ev panik yarattı! Adana esnafı ‘Tedirginiz’ açıklaması yaptı!

Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'in Adana'da 1941 yılında doğduğu iddia edilen ahşap ev, bakımsızlık ve 2015 yılında çıkan yangında hasar gördü. 100 yıldan daha eski olan ahşap, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Şener Şen’in doğduğu ev panik yarattı! Adana esnafı ‘Tedirginiz’ açıklaması yaptı!

Kaderine terk edilen evin çatısının açıldığı, ahşap yapısında sarkmaların olduğu, duvarında ise çatlama ve yarıklar oluştuğu görüldü. Bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle çevredeki esnafı tedirgin etmeye başladı.

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Şener Şen’in doğduğu ev panik yarattı! Adana esnafı ‘Tedirginiz’ açıklaması yaptı!

'RİSK TAŞIYOR'

Evin yanında lokantası bulunan Sabri Çağın, binanın vatandaşların üzerine çökebileceğini belirtti. Sabri Çağın, "Bu bina burada çok büyük risk taşıyor. Binanın tahtaları hep çürüdü. Buradaki tuğlalar 'düşecek' diye korkuyoruz" dedi.

Şener Şen’in doğduğu ev panik yarattı! Adana esnafı ‘Tedirginiz’ açıklaması yaptı!

'RESTORE EDİLSİN'

Bir diğer esnaf Muhammet Yılmaz ise evin 10 yıldır bakımsız olduğunu ve başka bir esnafın aracına binadan tahta parçaları düştüğünü belirterek maddi hasara neden olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Tek istediğimiz evin restore edilip insanların ziyaretine açılması'' diye konuştu.

Şener Şen’in doğduğu ev panik yarattı! Adana esnafı ‘Tedirginiz’ açıklaması yaptı!

YETKİLİLER, ŞEN AİLESİNE ULAŞAMADI

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin ulaştığı Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, binanın sahibine 4 yıldır ulaşamadıklarını kaydetti.

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