HaberlerYaşamŞener Şen’in doğduğu ev panik yarattı! Adana esnafı ‘Tedirginiz’ açıklaması yaptı!
Şener Şen’in doğduğu ev panik yarattı! Adana esnafı ‘Tedirginiz’ açıklaması yaptı!
Adana'da Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'in 1941 yılında dünyaya geldiği öne sürülen tarihi ahşap ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Evin çevresindeki esnaf, atıl durumdaki binadan düşen tahta parçaları nedeniyle tedirgin olduklarını açıkladı. Muhammet Yılmaz isimli vatandaş, ""Tek istediğimiz evin restore edilip insanların ziyaretine açılması'' ifadelerini kullandı. İşte tarihi evin içler acısı hali
Giriş Tarihi: 15.03.2021
13:17
Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
13:17
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