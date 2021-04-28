Seni Çok Bekledim'den şoke eden final kararı! Seni Çok Bekledim neden final yapıyor?

Seni Çok Bekledim final bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Özcan Deniz'in kaleme aldığı dizinin başrollerinde İrem Helvacıoğlu'nun partnerliğini de Özcan Deniz'in üstlendiği yapım ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmesine rağmen istenen reytinge ulaşamamış ve yayın hayatını sonlandırma kararı almıştı. Bu noktada "Seni Çok Bekledim neden final yapıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Seni Çok Bekledim dizisi yayınlandığı günlerde ilk 10'a girmeyi başaran dizinin sıralaması gerileyince final kararı alınmış olabileceği tahmin ediliyor.