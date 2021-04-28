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Haberler Yaşam Seni Çok Bekledim'den şoke eden final kararı! Seni Çok Bekledim neden final yapıyor?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 14:44

'den şoke eden final kararı! Seni Çok Bekledim neden final yapıyor?

final bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Özcan Deniz'in kaleme aldığı dizinin başrollerinde İrem Helvacıoğlu'nun partnerliğini de Özcan Deniz'in üstlendiği yapım ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmesine rağmen istenen reytinge ulaşamamış ve yayın hayatını sonlandırma kararı almıştı. Bu noktada "Seni Çok Bekledim neden final yapıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Seni Çok Bekledim dizisi yayınlandığı günlerde ilk 10'a girmeyi başaran dizinin sıralaması gerileyince final kararı alınmış olabileceği tahmin ediliyor.

Seni Çok Bekledim'den şoke eden final kararı! Seni Çok Bekledim neden final yapıyor?

Masalsı bir aşk hikayesini izleyenleriyle buluşturan dizisi final kararı ile sevenlerini hüsrana uğratmıştı. Her hafta Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyenleri karşısına çıkan yapım bu hafta son kez sevenleriyle buluşacak. Star Tv'de başlayan yayın hayatının bir türlü istenen düzeyde ilgi görmemesi karşısında yapımcılardan final kararı çıktığı iddiaları yer alırken öte yandan "Seni Çok Bekledim neden final yapıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Seni Çok Bekledim dizisinin son bölümüne dair detaylar…

Seni Çok Bekledim'den şoke eden final kararı! Seni Çok Bekledim neden final yapıyor?

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NE?

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan '', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

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Seni Çok Bekledim'den şoke eden final kararı! Seni Çok Bekledim neden final yapıyor?

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

Seni Çok Bekledim'den şoke eden final kararı! Seni Çok Bekledim neden final yapıyor?

Dizinin 28 Nisan 2021 Çarşamba günü erkanda olacak 13. bölümünün fragmanında final ifadesinin yer almasının ardından dizinin biteceği kesinleşti.

Seni Çok Bekledim'den şoke eden final kararı! Seni Çok Bekledim neden final yapıyor?

Yapımın sona erme kararının reytinglerdeki başarısızlığı ile ilgili olduğu tahmin ediliyor.

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