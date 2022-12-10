Seni MİT’e alacağız diyerek evine götürdü sonra da…17 yaşındaki liseli kıza tecavüz tuzağında yeni gelişme

"SENİ MİT'E ALDIK"



G.A. şunları söyledi: "Okul müdürüm H.A., derslerimde başarılı olduğu için 'Seni MİT'e memur olarak alalım' dedi. Daha sonra müdürüm, yanında bizim okuldan bir kız arkadaşım ve ismini Ahmet Mandal olduğunu belirten kişiyle birlikte, beni evden aldılar. 'Seni MİT'e uygun gördük' dediler. Ben de tamam dedim.