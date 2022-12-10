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Seni MİT'e alacağız diyerek evine götürdü sonra da…17 yaşındaki liseli kıza tecavüz tuzağında yeni gelişme
Giriş Tarihi: 10.12.2022 11:37
Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
11:52
Seni MİT'e alacağız diyerek evine götürdü sonra da…17 yaşındaki liseli kıza tecavüz tuzağında yeni gelişme
Konya'da, lise son sınıf öğrencisi G.A.'ya (17), iddiaya göre okulunun müdürü H.A.'nın, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı evli ve 1 çocuk babası Ahmet Mandal'ın (35) günlerce cinsel istismarda bulunduğu olayda şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.