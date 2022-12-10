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Haberler Yaşam Seni MİT'e alacağız diyerek evine götürdü sonra da…17 yaşındaki liseli kıza tecavüz tuzağında yeni gelişme
Giriş Tarihi: 10.12.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 11:52

Seni MİT'e alacağız diyerek evine götürdü sonra da…17 yaşındaki liseli kıza tecavüz tuzağında yeni gelişme

Konya'da, lise son sınıf öğrencisi G.A.'ya (17), iddiaya göre okulunun müdürü H.A.'nın, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı evli ve 1 çocuk babası Ahmet Mandal'ın (35) günlerce cinsel istismarda bulunduğu olayda şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

Seni MİT’e alacağız diyerek evine götürdü sonra da…17 yaşındaki liseli kıza tecavüz tuzağında yeni gelişme

17 yaşındaki liseli kız kabusu yaşadı. İğrenç olay Konya'da meydana geldi. Lise son sınıf öğrencisi G.A.'ya (17), iddiaya göre okulunun müdürü H.A.'nın derslerinde başarılı olduğu için 'Seni, Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı evli 1 çocuk babası Ahmet Mandal (35), günlerce istismarda bulundu.

Seni MİT’e alacağız diyerek evine götürdü sonra da…17 yaşındaki liseli kıza tecavüz tuzağında yeni gelişme

ŞİDDET VE TEHDİTLE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini MİT mensubu olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Yaşadıklarını DHA'ya anlatan G.A., kendisini MİT'e alacağız diyerek kandırdıklarını, okul müdürü H.A.'nın başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin odasında Ahmet Mandal ile dini nikahlarını kıydığını, daha sonra Mandal'ın şiddet ve tehditle günlerce istismarda bulunduğunu öne sürdü. Konya Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürleri H.A. ile A.S.K.,'yı açığa alıp, soruşturma başlattı.

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Seni MİT’e alacağız diyerek evine götürdü sonra da…17 yaşındaki liseli kıza tecavüz tuzağında yeni gelişme

HAYATI KARARDI

Kentte bir lisede eğitim gören G.A., kasım ayı başında derslerinde başarılı olduğu için 'MİT'e memur olarak' alınacağı vaadiyle kandırılıp, hayatı karartıldı. Başından geçenleri anlatan G.A., her şeyin okul müdürü H.A.'nın vaatleriyle başladığını öne sürdü.

Seni MİT’e alacağız diyerek evine götürdü sonra da…17 yaşındaki liseli kıza tecavüz tuzağında yeni gelişme

"SENİ MİT'E ALDIK"

G.A. şunları söyledi: "Okul müdürüm H.A., derslerimde başarılı olduğu için 'Seni MİT'e memur olarak alalım' dedi. Daha sonra müdürüm, yanında bizim okuldan bir kız arkadaşım ve ismini Ahmet Mandal olduğunu belirten kişiyle birlikte, beni evden aldılar. 'Seni MİT'e uygun gördük' dediler. Ben de tamam dedim.

Seni MİT’e alacağız diyerek evine götürdü sonra da…17 yaşındaki liseli kıza tecavüz tuzağında yeni gelişme

"FOTOĞRAFIN ELİMİZDE"

Bu sırada Ahmet Mandal da gösterdiği kurum kimliğiyle MİT'te çalıştığını söyledi. Sonraki günlerde bana 'Seni MİT'e aldık' dediler. Sonra 'Okuldan birine seni 1 ay takip ettirdik ve MİT, senin yanlışını görmüş. Seni bir erkekle otobüste yan yana otururken görmüşler. Fotoğrafın elimizde, ailene göstermemizi istemezsin herhalde' dediler."

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