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Haberler Yaşam Şenpiliç'in Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’de ölümcül L. monocytogenes bakterisi çıktı: Bakanlık’tan toplatılsın talimatı!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 17:25 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 17:25

Şenpiliç'in Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’de ölümcül L. monocytogenes bakterisi çıktı: Bakanlık’tan toplatılsın talimatı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Hileli gıdalarla halkın sağlığıyla oynayan firmalar, tek tek açıklandı. Son olarak pek çok kasap ve markette ürünü satılan Şenpiliç markasına ait 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül L. monocytogenes bakterisine rastlandı. Firmaya 210 bin TL ceza kesilirken, ürünlerin en kısa sürede toplatılması kararı alındı.

Şenpiliç’in Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’de ölümcül L. monocytogenes bakterisi çıktı: Bakanlık’tan toplatılsın talimatı!

Gıda sahtekarları vatandaşın sağlığı ve hayatıyla oynadı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı denetimler sonrası taklit-tağşiş yapılan ve insan sağlığını tehdit edecek gıdalar listesini tek tek yayınladı.

Şenpiliç’in Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’de ölümcül L. monocytogenes bakterisi çıktı: Bakanlık’tan toplatılsın talimatı!

"güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayınlanan listede ünlü markaların baharatlarından peynire, baldan köfteye kadar pek çok ürün yer aldı. Listede, tüm Türkiye tarafından bilindik markaların da olması dikkatlerden kaçmadı.

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Şenpiliç’in Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’de ölümcül L. monocytogenes bakterisi çıktı: Bakanlık’tan toplatılsın talimatı!

Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda Türkiye'nin önde gelen beyaz et üreticilerinden Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül bakteri tespit edildi.

Şenpiliç’in Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’de ölümcül L. monocytogenes bakterisi çıktı: Bakanlık’tan toplatılsın talimatı!

Bakanlık personelinin söz konusu üründen aldığı numunelerin laboratuvar incelemelerinde L. monocytogenes bakterisine rastlanırken, sağlığa zararlı ürünün toplatılması için il müdürlüklerine talimat yazısı yolladı.

Şenpiliç’in Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’de ölümcül L. monocytogenes bakterisi çıktı: Bakanlık’tan toplatılsın talimatı!

BAKANLIK'TAN 'TOPLATILSIN' TALİMATI

Dağıtım yerlerine gönderilen bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, İlimiz Soğucak Mah. 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde "Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" (STT 10/03/2025 - Parti no: 204124) ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır.