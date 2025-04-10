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Şenpiliç'in Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’de ölümcül L. monocytogenes bakterisi çıktı: Bakanlık’tan toplatılsın talimatı!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
17:25
Şenpiliç'in Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’de ölümcül L. monocytogenes bakterisi çıktı: Bakanlık’tan toplatılsın talimatı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Hileli gıdalarla halkın sağlığıyla oynayan firmalar, tek tek açıklandı. Son olarak pek çok kasap ve markette ürünü satılan Şenpiliç markasına ait 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül L. monocytogenes bakterisine rastlandı. Firmaya 210 bin TL ceza kesilirken, ürünlerin en kısa sürede toplatılması kararı alındı.