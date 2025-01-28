Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SEPET DOLUSU İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif Market 28-31 Ocak aktüel kataloğu: karnıyarık tenceresi,ısıtıcılar, toz deterjan
Giriş Tarihi: 28.01.2025 07:47 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 07:47

SEPET DOLUSU İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif Market 28-31 Ocak aktüel kataloğu: karnıyarık tenceresi,ısıtıcılar, toz deterjan

Tarım Kredi Kooperatif Market, yeni hafta 28-31 Ocak broşüründe birçok üründe dikkat çeken cazip indirim fırsatları sunuyor. Haftalık indirim kataloğunda, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kağıt havlu ve kasap reyonu ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar bulunuyor. Bu hafta özellikle karnıyarık tenceresi,ısıtıcılar, salça, toz deterjan,sunumluklar, tabak takımları gibi ürünler uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market'in 28-31 Ocak tarihleri arasındaki güncel kataloğu ve fiyat listesi!

SEPET DOLUSU İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif Market 28-31 Ocak aktüel kataloğu: karnıyarık tenceresi,ısıtıcılar, toz deterjan

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 28-31 Ocak dönemi için sunmuş olduğu büyük fırsatlar duyuruldu. Bu hafta geçerli olacak kampanyalar, alışveriş severleri heyecanlandırıyor. Birçok farklı kategorideki ürünlere yönelik yapılan indirimler ve fiyat bilgileri paylaşıldı. İşte 28-31 Ocak tarihleri arasındaki güncel ürün kataloğu!

SEPET DOLUSU İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif Market 28-31 Ocak aktüel kataloğu: karnıyarık tenceresi,ısıtıcılar, toz deterjan

TARIM KREDİ AKTÜEL İNDİRİMLERİ 16-30 OCAK FIRSATLARI

Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde birbirinden indirimli fiyatlarla yüzlerce indirimli ürün yer alıyor.

İşte fiyat listesi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SEPET DOLUSU İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif Market 28-31 Ocak aktüel kataloğu: karnıyarık tenceresi,ısıtıcılar, toz deterjan

TARIM KREDİ AKTÜEL İNDİRİMLERİ

DİKEY ISITICI 1,399 TL
YATAY ISITICI 799 TL
DÖKÜM WOK TAVA 599 TL
PASLANMAZ ÇELİK WOK TAVA 749,90 TL
KREP TAVA 399 TL

SEPET DOLUSU İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif Market 28-31 Ocak aktüel kataloğu: karnıyarık tenceresi,ısıtıcılar, toz deterjan

TARIM KREDİ AKTÜEL İNDİRİMLERİ

BAHARAT SETİ ÇEŞİTLERİ (6'lı, 9'lu, 12'li)
BANYO SETİ 299 TL
6'LI ÇAY TABAĞI 119,90 TL
6'LI ÇAY BARDAĞI 119,90 TL

SEPET DOLUSU İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif Market 28-31 Ocak aktüel kataloğu: karnıyarık tenceresi,ısıtıcılar, toz deterjan

TARIM KREDİ AKTÜEL İNDİRİMLERİ

DOMATES SALÇASI ÇEŞİTLERİ 24,90 TL

SON DAKİKA