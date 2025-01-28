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SEPET DOLUSU İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif Market 28-31 Ocak aktüel kataloğu: karnıyarık tenceresi,ısıtıcılar, toz deterjan
Giriş Tarihi: 28.01.2025 07:47
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
07:47
SEPET DOLUSU İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif Market 28-31 Ocak aktüel kataloğu: karnıyarık tenceresi,ısıtıcılar, toz deterjan
Tarım Kredi Kooperatif Market, yeni hafta 28-31 Ocak broşüründe birçok üründe dikkat çeken cazip indirim fırsatları sunuyor. Haftalık indirim kataloğunda, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kağıt havlu ve kasap reyonu ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar bulunuyor. Bu hafta özellikle karnıyarık tenceresi,ısıtıcılar, salça, toz deterjan,sunumluklar, tabak takımları gibi ürünler uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market'in 28-31 Ocak tarihleri arasındaki güncel kataloğu ve fiyat listesi!