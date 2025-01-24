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Haberler Yaşam SEPETLER DOLUYOR! A101 aktüel 30 Ocak kataloğu: tartı, tencere setleri, deterjanlar, dikiş makinesi, alez...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:22

SEPETLER DOLUYOR! A101 aktüel 30 Ocak kataloğu: tartı, tencere setleri, deterjanlar, dikiş makinesi, alez...

A101 aktüel 30 Ocak kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. 30 Ocak itibariyle raflara dizilecek A101 indirimleri ile sepetler dolup taşacak. Televizyon, motosiklet, halı yıkama makinesi, saç düzleştirici, dikiş makinesi, alez, askı, saklama kaplarına ek temel gıda ürünlerinde de indirimler dikkat çekiyor. Tost peyniri, milföy hamuru, sucuk, çamaşır suyu, sıvı sabun perşembe günü satışta olacak. İşte; 23 Ocak A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

SEPETLER DOLUYOR! A101 aktüel 30 Ocak kataloğu: tartı, tencere setleri, deterjanlar, dikiş makinesi, alez...

A101'in 30 Ocak Perşembe günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak tost peyniri, milföy hamuru, sucuk, çamaşır suyu ve sıvı sabun gibi temel ihtiyaçlar cazip fiyatlarla satışa çıkacak. İşte, A101 30 Ocak aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi

SEPETLER DOLUYOR! A101 aktüel 30 Ocak kataloğu: tartı, tencere setleri, deterjanlar, dikiş makinesi, alez...

A101 AKTÜEL 23 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

Antep Fıstıklı ve Çıtır Kadayıflı Dubail Çikolata 35 g 4,49

Antep Fıstıklı ve Çıtır Kadayıflı Dubail Çikolata 30 g 3,99

Antep Fıstıklı ve Çıtır Kadayıflı Dubail Çikolata 100 g 8,99

Çikolata Kremalı Bisküvi 3x87 g 12,40

Kakaolu Kremalı Bisküvi 4x61 g 7,27

Fındıklı Gofret 31 g 1,15

Çubuk Bisküvi 36 g 2,23

Meyve Bar Çeşitleri 35 g 8,12

Bisküvi Çeşitleri 81 g 12,50

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SEPETLER DOLUYOR! A101 aktüel 30 Ocak kataloğu: tartı, tencere setleri, deterjanlar, dikiş makinesi, alez...

A101 AKTÜEL 23 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

Ultra Çamaşır Suyu 4 Kg 87,50

Yumuşatıcı Çeşitleri 4 L 87,50

Sıvı Sabun Çeşitleri 4 L 79,00

Patates Cipsi Çeşitleri 135 g 15,90

Süt Mısır Cips 100 g 25,50

SEPETLER DOLUYOR! A101 aktüel 30 Ocak kataloğu: tartı, tencere setleri, deterjanlar, dikiş makinesi, alez...

A101 AKTÜEL 23 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

Probiyotik Yoğurt 900 g 52,50

Latte Kahveli Sütlü İçecek 1 L 62,50

Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 500 g 159,00

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g 225,00

Kefir Orman Meyveli Kefir 1 L 52,50

SEPETLER DOLUYOR! A101 aktüel 30 Ocak kataloğu: tartı, tencere setleri, deterjanlar, dikiş makinesi, alez...

A101 AKTÜEL 23 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

Oyuncak Tabanca 159 TL

Oyuncak İş Araçları 179 TL

Oyuncak Işıklı Pop It 199 TL

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