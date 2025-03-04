Haberler
Yaşam
SEPETLER DOLUYOR! A101 aktüel 6 Mart kataloğu: Çocuk takip saati, elektrikli süpürge, dikiş makinesi, ayak masaj aleti, ütü...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
23:40
SEPETLER DOLUYOR! A101 aktüel 6 Mart kataloğu: Çocuk takip saati, elektrikli süpürge, dikiş makinesi, ayak masaj aleti, ütü...
A101, 6 Mart tarihinde alışveriş tutkunları için müthiş fırsatlar sunuyor. Maxi scooter, bu hafta raflarda ön plana çıkarken, gıda ürünlerinden ev gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Çocuk takip saati, TV sehpası, beyaz eşya seti, dikiş makinesi, elektrikli süpürge, kahve makinesi, çay makinesi, ayak masaj aleti, buharlı ütü alışveriş listelerine eklenebilecek fırsatlar arasında. Ayrıca, bardak, kase, saklama kapları, kesme tahtası gibi ürünler de büyük indirimlerle satışa sunulacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, A101 6 Mart aktüel ürünler kataloğu...