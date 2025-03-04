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Haberler Yaşam SEPETLER DOLUYOR! A101 aktüel 6 Mart kataloğu: Çocuk takip saati, elektrikli süpürge, dikiş makinesi, ayak masaj aleti, ütü...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 23:39 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 23:40

SEPETLER DOLUYOR! A101 aktüel 6 Mart kataloğu: Çocuk takip saati, elektrikli süpürge, dikiş makinesi, ayak masaj aleti, ütü...

A101, 6 Mart tarihinde alışveriş tutkunları için müthiş fırsatlar sunuyor. Maxi scooter, bu hafta raflarda ön plana çıkarken, gıda ürünlerinden ev gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Çocuk takip saati, TV sehpası, beyaz eşya seti, dikiş makinesi, elektrikli süpürge, kahve makinesi, çay makinesi, ayak masaj aleti, buharlı ütü alışveriş listelerine eklenebilecek fırsatlar arasında. Ayrıca, bardak, kase, saklama kapları, kesme tahtası gibi ürünler de büyük indirimlerle satışa sunulacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, A101 6 Mart aktüel ürünler kataloğu...

SEPETLER DOLUYOR! A101 aktüel 6 Mart kataloğu: Çocuk takip saati, elektrikli süpürge, dikiş makinesi, ayak masaj aleti, ütü...

A101 6 Mart aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi, alışveriş yapmak isteyenlerin araştırdığı en güncel bilgiler arasında yer alıyor. İşte, A101 6 Mart indirimli ürünlerin tam listesi ve fırsatlar.

SEPETLER DOLUYOR! A101 aktüel 6 Mart kataloğu: Çocuk takip saati, elektrikli süpürge, dikiş makinesi, ayak masaj aleti, ütü...

A101 6 MART AKTÜEL KATALOĞU
Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Kulplu Bardak 2'li 59,50 TL

Pasta Tabağı 6'lı 179 TL

Sürahi 149 TL

Kristal Tepsi 139 TL

Renkli Cam Kase 45 TL

Otomatik Baharat Öğütücü 255 TL

Salata Kurutucu 199 TL

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SEPETLER DOLUYOR! A101 aktüel 6 Mart kataloğu: Çocuk takip saati, elektrikli süpürge, dikiş makinesi, ayak masaj aleti, ütü...

A101 6 MART AKTÜEL KATALOĞU
4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL

Çamaşır Makinesi 9KG 12.499 TL

Buzdolabı 18.999 TL

Aspiratör 1.299 TL

Elektrikli Süpürge 2.799 TL

Dikiş Makinesi 7.399 TL

Ayak Masaj Aleti 949 TL

Plastik Çay Makinesi 1.299 TL

Izgara ve Tost Makinesi 1.799 TL

Tam Otomatik Kahve Makinesi 12.999 TL

SEPETLER DOLUYOR! A101 aktüel 6 Mart kataloğu: Çocuk takip saati, elektrikli süpürge, dikiş makinesi, ayak masaj aleti, ütü...

A101 6 MART AKTÜEL KATALOĞU

Bluetooth Hoparlör 699 TL

Kameralı Çocuk Takip Saati 2.549 TL

Klavye Mouse Seti 499 TL

TV Ünitesi 2.199 TL

SEPETLER DOLUYOR! A101 aktüel 6 Mart kataloğu: Çocuk takip saati, elektrikli süpürge, dikiş makinesi, ayak masaj aleti, ütü...

A101 6 MART AKTÜEL KATALOĞU
Yüz Havlusu 54,50 TL

Banyo Havlusu 99,50 TL

Ayak Havlusu 64,50 TL

Kadife Seccade 99,50 TL

Namaz Elbisesi 219 TL

Duvar Saati 169 TL

Katlanabilir Taşıma Arabası 1.499 TL

Çok Amaçlı Kutu 49.50 TL

Benzinli Çapa Makinesi 5.999 TL