SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 20-26 Mayıs indirimleri: Tavuk çeşitleri, kıyma, zeytin yağı, deterjan, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 20-26 Mayıs'a özel birçok farklı üründe cazip fiyatlar alışverişseverleri bekliyor. Temel gıdada, temizlik ürünleri farklı farklı kategorilerde ürünler raflara bugün itibarıyla dizilmeye başladı. Uygun fiyatlı ve hesaplı alışveriş yapmak isteyenler fiyatları kontrol ediyor. İşte Tarım Kredi aktüel 20-26 Mayıs indirimi ürünler ve fiyat listesi...