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Haberler Yaşam SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 20-26 Mayıs indirimleri: Tavuk çeşitleri, kıyma, zeytin yağı, deterjan, tuvalet kağıdı...
Giriş Tarihi: 20.05.2025 08:33 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 08:33

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 20-26 Mayıs indirimleri: Tavuk çeşitleri, kıyma, zeytin yağı, deterjan, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Kooperatifi Market, Mayıs ayına özel indirim kampanyalarını duyurdu. 20-26 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada; çay, tavuk çeşitleri, ton balığı, kıyma, peynir, zeytinyağı, salça,pirinç, makarna, mısır ve tahin gibi temel gıda ürünlerinde cazip fırsatlar yer alıyor. Ayrıca toz deterjan, tuvalet kağıdı ve yumuşatıcılar gibi temizlik ve kişisel bakım ürünleri de uygun fiyatlarla raflarda olacak. İşte, 20-26 Mayıs Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel kampanya detayları ve fiyat listesi...

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 20-26 Mayıs indirimleri: Tavuk çeşitleri, kıyma, zeytin yağı, deterjan, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 20-26 Mayıs'a özel birçok farklı üründe cazip fiyatlar alışverişseverleri bekliyor. Temel gıdada, temizlik ürünleri farklı farklı kategorilerde ürünler raflara bugün itibarıyla dizilmeye başladı. Uygun fiyatlı ve hesaplı alışveriş yapmak isteyenler fiyatları kontrol ediyor. İşte Tarım Kredi aktüel 20-26 Mayıs indirimi ürünler ve fiyat listesi...

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 20-26 Mayıs indirimleri: Tavuk çeşitleri, kıyma, zeytin yağı, deterjan, tuvalet kağıdı...

TARIM KREDİ AKTÜEL İNDİRİMLER!

Çay 3 Kg: 549 TL
Tavuk Bonfile ÇEŞİTLERİ 209,00 TL
Ton Balığı 155,00 TL
Dana Kangal Sucuk 589,00 TL
Dana Kıyma 400 TL

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SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 20-26 Mayıs indirimleri: Tavuk çeşitleri, kıyma, zeytin yağı, deterjan, tuvalet kağıdı...

TARIM KREDİ AKTÜEL İNDİRİMLER!

Çamaşır toz deterjanları 199 TL
40'lı Tuvalet Kâğıdı
Domates Salçası 36,90 TL
Yumoş 128 TL

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 20-26 Mayıs indirimleri: Tavuk çeşitleri, kıyma, zeytin yağı, deterjan, tuvalet kağıdı...

TARIM KREDİ AKTÜEL İNDİRİMLER!

Tereyağı 1kg 289 TL
Tam Yağlı Yoğurt 114 TL
Tam Yağlı Kaşar Peyniri 189 TL

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 20-26 Mayıs indirimleri: Tavuk çeşitleri, kıyma, zeytin yağı, deterjan, tuvalet kağıdı...

TARIM KREDİ AKTÜEL FIRSATLAR!