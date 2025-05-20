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SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 20-26 Mayıs indirimleri: Tavuk çeşitleri, kıyma, zeytin yağı, deterjan, tuvalet kağıdı...
Giriş Tarihi: 20.05.2025 08:33
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
08:33
SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi aktüel 20-26 Mayıs indirimleri: Tavuk çeşitleri, kıyma, zeytin yağı, deterjan, tuvalet kağıdı...
Tarım Kredi Kooperatifi Market, Mayıs ayına özel indirim kampanyalarını duyurdu. 20-26 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada; çay, tavuk çeşitleri, ton balığı, kıyma, peynir, zeytinyağı, salça,pirinç, makarna, mısır ve tahin gibi temel gıda ürünlerinde cazip fırsatlar yer alıyor. Ayrıca toz deterjan, tuvalet kağıdı ve yumuşatıcılar gibi temizlik ve kişisel bakım ürünleri de uygun fiyatlarla raflarda olacak. İşte, 20-26 Mayıs Tarım Kredi Kooperatifi Market güncel kampanya detayları ve fiyat listesi...