RAFLARDAN SEPETLER İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 25-31 Ocak: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri

Tarım Kredi Kooperatifi, 25-31 Ocak arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Müşteriler, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir ürün yelpazesiyle karşılaşıyor. İşte, Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu ve Ocak ayı indirimli fiyat listesi…