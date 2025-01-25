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RAFLARDAN SEPETLER İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 25-31 Ocak: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri
Giriş Tarihi: 25.01.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
15:40
RAFLARDAN SEPETLER İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 25-31 Ocak: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, Ocak ayının son günlerine özel büyük bir indirim dönemi başladı. 25-31 Ocak tarihleri arasında geçerli olan indirimlerle, tüketiciler temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde avantajlı fiyatlar elde edebilecek. Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri ile kağıt havlu, toz deterjan, şampuan, sucuk, çay, makarna, şeker gibi sık tercih edilen ürünlerde büyük fiyat avantajları sağlanıyor. İşte; Ocak sonu Tarım Kredi Kooperatifi aktüel kataloğu ve fiyat listesi…