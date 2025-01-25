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Haberler Yaşam RAFLARDAN SEPETLER İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 25-31 Ocak: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri
Giriş Tarihi: 25.01.2025 15:40 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:40

RAFLARDAN SEPETLER İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 25-31 Ocak: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, Ocak ayının son günlerine özel büyük bir indirim dönemi başladı. 25-31 Ocak tarihleri arasında geçerli olan indirimlerle, tüketiciler temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde avantajlı fiyatlar elde edebilecek. Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri ile kağıt havlu, toz deterjan, şampuan, sucuk, çay, makarna, şeker gibi sık tercih edilen ürünlerde büyük fiyat avantajları sağlanıyor. İşte; Ocak sonu Tarım Kredi Kooperatifi aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

RAFLARDAN SEPETLER İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 25-31 Ocak: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri

Tarım Kredi Kooperatifi, 25-31 Ocak arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Müşteriler, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir ürün yelpazesiyle karşılaşıyor. İşte, Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu ve Ocak ayı indirimli fiyat listesi…

RAFLARDAN SEPETLER İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 25-31 Ocak: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri

TARIM KREDİ KOOPERATİF 22-27 OCAK AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA!

İşte haftanın indirimleri;

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RAFLARDAN SEPETLER İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 25-31 Ocak: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri

Dana Kasap Sucuk 400 gr paket fiyatı 195,00 TL.

RAFLARDAN SEPETLER İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 25-31 Ocak: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri

Hasat Çay 1 kg paket fiyatı 174,90 TL.

RAFLARDAN SEPETLER İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 25-31 Ocak: makarna, zeytinyağı, peynir, temizlik ürünleri

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