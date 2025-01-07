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Haberler Yaşam SEPETLER DOLUYOR🔔📌: Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 7-13 Ocak: makarna, zeytinyağı, deterjan, tavuk, kağıt havlu
Giriş Tarihi: 07.01.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:10

SEPETLER DOLUYOR🔔📌: Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 7-13 Ocak: makarna, zeytinyağı, deterjan, tavuk, kağıt havlu

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ocak ayına özel cazip indirimler başladı. 7 Ocak itibarıyla raflarda yerini alan Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri hem bütçe dostu hem de temel ihtiyaçlara yönelik. Yılın ilk ayında temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok ürün cazip fiyatlarla satışa çıktı. Makarna, nohut, çay, yumurta, kağıt havlu, zeytinyağı, yumuşatıcı, toz deterjan, tavuk, peynir çeşitlerindeki fırsatlar alışveriş severleri bekliyor. İşte; Tarım Kredi katalog 7-13 Ocak aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

SEPETLER DOLUYOR🔔📌: Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 7-13 Ocak: makarna, zeytinyağı, deterjan, tavuk, kağıt havlu

Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler kataloğu geniş bir ürün yelpazesinde avantajlı fiyatlar sunmaya devam ediyor. 7-13 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalarda, her bütçeye uygun ürünler market raflarında yerini aldı. İşte, Tarım Kredi aktüel market indirimleri 7-13 Ocak fiyat listesi...

SEPETLER DOLUYOR🔔📌: Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 7-13 Ocak: makarna, zeytinyağı, deterjan, tavuk, kağıt havlu

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ KATALOG

TK Makarna Çeşitleri 14,90 TL

TK Nohut 51,50 TL

Dana Dilimli Donuk Kavurma 189,90 TL

Dana Kasap Sucuk 195,00 TL

Organik Yumurta 77,90 TL

Kağıt Havlu 154,90 TL

Tahin ve Dut Pekmezi 139,90 TL

Toz Deterjan Çeşitleri 169,90 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri 119,90 TL

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SEPETLER DOLUYOR🔔📌: Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 7-13 Ocak: makarna, zeytinyağı, deterjan, tavuk, kağıt havlu

Zeytinyağoı 2 L 535,00 TL

SEPETLER DOLUYOR🔔📌: Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 7-13 Ocak: makarna, zeytinyağı, deterjan, tavuk, kağıt havlu

Tabaklı Tavuk Bonfile 189,00 TL

SEPETLER DOLUYOR🔔📌: Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 7-13 Ocak: makarna, zeytinyağı, deterjan, tavuk, kağıt havlu

Organik Yumurta 77,90 TL

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