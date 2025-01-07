Haberler
Yaşam
SEPETLER DOLUYOR🔔📌: Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 7-13 Ocak: makarna, zeytinyağı, deterjan, tavuk, kağıt havlu
Giriş Tarihi: 07.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
11:10
SEPETLER DOLUYOR🔔📌: Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler 7-13 Ocak: makarna, zeytinyağı, deterjan, tavuk, kağıt havlu
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ocak ayına özel cazip indirimler başladı. 7 Ocak itibarıyla raflarda yerini alan Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri hem bütçe dostu hem de temel ihtiyaçlara yönelik. Yılın ilk ayında temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok ürün cazip fiyatlarla satışa çıktı. Makarna, nohut, çay, yumurta, kağıt havlu, zeytinyağı, yumuşatıcı, toz deterjan, tavuk, peynir çeşitlerindeki fırsatlar alışveriş severleri bekliyor. İşte; Tarım Kredi katalog 7-13 Ocak aktüel kataloğu ve fiyat listesi...