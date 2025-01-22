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BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! Tarım Kredi market aktüel ürünler 22-27 Ocak: Temizlik ürünleri, makarna, zeytinyağı, çay...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
09:39
BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! Tarım Kredi market aktüel ürünler 22-27 Ocak: Temizlik ürünleri, makarna, zeytinyağı, çay...
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, Ocak ayının son haftasında birbirinden çeşitli ürünleri avantajlı fiyatlarla müşterilerine sunuyor. 22 Ocak itibarıyla raflarda yerini alan indirimli ürünler, temel gıda alışverişlerini cazip hale getiriyor. Makarna çeşitlerinden televizyona, zeytinyağından çaya, temizlik ürünlerinden sucuk ve peynir çeşitlerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünler indirimli fiyatlarla satışa çıkıyor. İşte, Tarım Kredi katalog 22-27 Ocak aktüel kataloğu ve fiyat listesi...