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Haberler Yaşam BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! Tarım Kredi market aktüel ürünler 22-27 Ocak: Temizlik ürünleri, makarna, zeytinyağı, çay...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:39

BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! Tarım Kredi market aktüel ürünler 22-27 Ocak: Temizlik ürünleri, makarna, zeytinyağı, çay...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, Ocak ayının son haftasında birbirinden çeşitli ürünleri avantajlı fiyatlarla müşterilerine sunuyor. 22 Ocak itibarıyla raflarda yerini alan indirimli ürünler, temel gıda alışverişlerini cazip hale getiriyor. Makarna çeşitlerinden televizyona, zeytinyağından çaya, temizlik ürünlerinden sucuk ve peynir çeşitlerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünler indirimli fiyatlarla satışa çıkıyor. İşte, Tarım Kredi katalog 22-27 Ocak aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! Tarım Kredi market aktüel ürünler 22-27 Ocak: Temizlik ürünleri, makarna, zeytinyağı, çay...

Ocak ayının son haftasına özel Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler kataloğu müşterilerin beğenisine sunuldu. Market raflarında, pek çok kategoride ürünler avantajlı fiyatlarla yerini aldı. İşte, Tarım Kredi aktüel market indirimleri 22-27 Ocak fiyat listesi...

BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! Tarım Kredi market aktüel ürünler 22-27 Ocak: Temizlik ürünleri, makarna, zeytinyağı, çay...

TARIM KREDİ KOOPERATİF 22-27 OCAK AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA!

İşte haftanın indirimleri;

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BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! Tarım Kredi market aktüel ürünler 22-27 Ocak: Temizlik ürünleri, makarna, zeytinyağı, çay...

Televizyon 15.890 TL

BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! Tarım Kredi market aktüel ürünler 22-27 Ocak: Temizlik ürünleri, makarna, zeytinyağı, çay...

Dana Kasap Sucuk 400 gr paket fiyatı 195,00 TL.

BÜYÜK FIRSAT BROŞÜRÜ! Tarım Kredi market aktüel ürünler 22-27 Ocak: Temizlik ürünleri, makarna, zeytinyağı, çay...

Hasat Çay 1 kg paket fiyatı 174,90 TL.

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