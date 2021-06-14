Serbest piyasalardan altın fiyatları gelişmeleri: 14 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları canlı ve güncel rakamları ile gündeme geliyor. Son aylarda serbest piyasalardaki alış ve satış fiyatlarına göre; altının gramı 500 TL'nin üzerinde işlem görürken yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar "14 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Canlı ve güncel rakamlara haberimizden ulaşabilir yatırımlarınızı verilere göre yönlendirebilirsiniz. İşte son dakika altın fiyatları ve tüm gelişmeler…