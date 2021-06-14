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Haberler Yaşam Serbest piyasalardan altın fiyatları gelişmeleri: 14 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?
Giriş Tarihi: 14.06.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 15:04

Serbest piyasalardan gelişmeleri: 14 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Yeni haftanın ilk işlem gününde canlı ve güncel rakamları ile gündeme geliyor. Son aylarda serbest piyasalardaki alış ve satış fiyatlarına göre; altının gramı 500 TL'nin üzerinde işlem görürken yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar "14 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Canlı ve güncel rakamlara haberimizden ulaşabilir yatırımlarınızı verilere göre yönlendirebilirsiniz. İşte son dakika altın fiyatları ve tüm gelişmeler…

Serbest piyasalardan altın fiyatları gelişmeleri: 14 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Kapalıçarşı'dan gelen son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde grafiğindeki yükseliş hareketiyle dikkatleri üzerine çeken sarı metalin gram fiyatı gelen son verilere göre; 498 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatı ise 809 TL'den işlem görüyor. Bu noktada "22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" şeklindeki sorular gün içerisinde yanıt arıyor. Büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı altının önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceğini merak ediyor. İşte 14 Haziran 2021 altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Serbest piyasalardan altın fiyatları gelişmeleri: 14 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 456,15

SATIŞ: 487,80

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Serbest piyasalardan altın fiyatları gelişmeleri: 14 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.367,00

SATIŞ: 3.419,00

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Serbest piyasalardan altın fiyatları gelişmeleri: 14 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.638,00

SATIŞ: 1.672,00

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Serbest piyasalardan altın fiyatları gelişmeleri: 14 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.322,00

SATIŞ: 3.417,00

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