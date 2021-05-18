Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri güncel rakamlarıyla gün içerisinde gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Son dönemde ufak çaplı da olsa yükselişe imza atan sarı metal özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşların ilgisini çekiyor. Hal böyleyken bugün de sabah saatlerinden itibaren "22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Altının gram fiyatı serbest piyasalardan gelen anlık verilere göre; 500 TL'nin üzerinde seyrediyor. İşte 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı ve güncel rakamlar…