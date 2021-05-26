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Haberler Yaşam Serbest piyasalardan altın fiyatları son dakika gelişmeleri! (26 Mayıs 2021) 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.05.2021 18:04 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 19:01

Serbest piyasalardan gelişmeleri! (26 Mayıs 2021) 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleriyle gün içerisinde yatırımcıların gündemine gelmeye devam ediyor. Son dönemde grafiğinde yukarı yönlü hareketlerle ilgi gören sarı metal serbest piyasalardan gelen son dakika verilerine göre; gram fiyatı 516, çeyrek fiyatı ise 831 TL'den işlem görüyor. Bu noktada ise "26 Mayıs 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte son dakika altın fiyatları ile 'dan gelen canlı ve güncel rakamlar…

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 26 Mayıs 2021 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin son dönemde milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyen vatandaşlar sarı metal üzerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu noktada ise "26 Mayıs 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?" gibi birçok soru yanıt arıyor. Gelen son verilere göre altının gram fiyatı 500 TL'nin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar…

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 26 Mayıs 2021 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 465 ,67

SATIŞ: 497,68

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 26 Mayıs 2021 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.394,00

SATIŞ: 3.445,00

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 26 Mayıs 2021 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.391,00

SATIŞ: 3.480,00

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 26 Mayıs 2021 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.652,00

SATIŞ: 1.703,00

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