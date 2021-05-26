Büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin altın fiyatları son dönemde milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyen vatandaşlar sarı metal üzerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu noktada ise "26 Mayıs 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" gibi birçok soru yanıt arıyor. Gelen son verilere göre altının gram fiyatı 500 TL'nin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…