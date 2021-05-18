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Haberler Yaşam Serbest piyasalardan son dakika altın fiyatları: 18 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?
Giriş Tarihi: 18.05.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 15:11

Serbest piyasalardan : 18 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

'dan gelen gelişmeleri güncel rakamlarıyla gün içerisinde gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Son dönemde ufak çaplı da olsa yükselişe imza atan sarı metal özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşların ilgisini çekiyor. Hal böyleyken bugün de sabah saatlerinden itibaren "22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Altının gram fiyatı serbest piyasalardan gelen anlık verilere göre; 500 TL'nin üzerinde seyrediyor. İşte 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı ve güncel rakamlar…

Serbest piyasalardan son dakika altın fiyatları: 18 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Son günlerdeki yükseliş hareketinin ardından yeniden milyonlarca kişinin gündemindeki yeri almaya devam ediyor. Sarı metalin gram fiyatının 500 TL'nin üzerine çıkması ve çeyrek fiyatının ise 800 TL seviyelerinde seyretmesi dikkat çekerken öte yandan yatırımlarını doğru şekilde yönlendirmek isteyen vatandaşlar alış ve satış fiyatlarında güncel takibi sürdürüyor. Öte yandan "22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte altın fiyatları gelişmeleri…

Serbest piyasalardan son dakika altın fiyatları: 18 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 450,90

Satış: 482,34

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Serbest piyasalardan son dakika altın fiyatları: 18 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

YARIM ALTIN

Alış: 1.589,00

Satış: 1.661,00

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Serbest piyasalardan son dakika altın fiyatları: 18 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

ATA ALTIN

Alış: 3.283,00

Satış: 3.395,00

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Serbest piyasalardan son dakika altın fiyatları: 18 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.112,00

Satış: 3.159,00

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