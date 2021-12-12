Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Seren Serengil, şu ifadeleri kullandı: Merak etmişsiniz iyiyim… aslında hastaneye yatırılmam damardan beslenme sürecimi gözlem altında sürdürmem söylendi. Ama ben sadece sabahları doktor gözetimi ve eşliğinde sadece yayın için saat izin alabildim lakin sonrası serumumu almak zorundayım çünkü ağızdan aldığım ne bir ilaç ne de bir besin emilim olmadığı için artık vücuduma yaramıyor organlarım kötü durumda…

Ameliyat olana kadar damardan beslenmeye devam edeceğim ki vücut ameliyatı kaldırsın dün gece nefes alamadım gece uykumdan uyandım lakin bugün daha iyiyim tek tek cevap veremedim durumum şimdilik bu dualarınız için iyi dilekleriniz için o kadar teşekkür ederim ki aldığım serum kadar iyi hissettiriyor insan böyle durumdayken daha çok sarıp sarmalanmak istiyor. İyi ki varsınız.