Uzun süredir dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil son sağlık durumu merak ediliyor. 50 yaşındaki Serengil'in karaciğer ve pankreasının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi. Söylemezsem Olmaz sunucusu apar topar hastaneye kaldırılınca Seren Serengil sağlık durumu nasıl, öldü mü, yaşıyor mu, iyileşecek mi gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Ekranlarda da zayıflığıyla dikkat çeken ünlü ismin son hali dikkat çekiyor. Peki Seren Serengil sağlık durumu nasıl? Seren Serengil son durumu ne, iyileşecek mi? İşte son bilgiler…