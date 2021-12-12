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Haberler Yaşam Seren Serengil sağlık durumu nasıl? Seren Serengil son durumu ne, iyileşecek mi?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 09:27

Seren Serengil sağlık durumu nasıl? Seren Serengil son durumu ne, iyileşecek mi?

Uzun süredir dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil son sağlık durumu merak ediliyor. 50 yaşındaki Serengil'in karaciğer ve pankreasının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi. Söylemezsem Olmaz sunucusu apar topar hastaneye kaldırılınca Seren Serengil sağlık durumu nasıl, öldü mü, yaşıyor mu, iyileşecek mi gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Ekranlarda da zayıflığıyla dikkat çeken ünlü ismin son hali dikkat çekiyor. Peki Seren Serengil sağlık durumu nasıl? Seren Serengil son durumu ne, iyileşecek mi? İşte son bilgiler…

Seren Serengil sağlık durumu nasıl? Seren Serengil son durumu ne, iyileşecek mi?

Seren Serengil sağlık durumu ile ilgili son dakika haberleri gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sunucusu olduğu programda sağlık durumu hakkında açıklama yapan Serengil, "Karaciğerimdeki rahatsızlıktan dolayı siroza çevirmeye başladı. Beynime ve kalbime kan pompalanamıyor" demişti. Son olarak karaciğer ve pankreasının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi. Tüm bu gelişmeler üzerine sorgulamalar hız kazandı. Peki Seren Serengil sağlık durumu nasıl? Seren Serengil son durumu ne, iyileşecek mi?

Seren Serengil sağlık durumu nasıl? Seren Serengil son durumu ne, iyileşecek mi?

SEREN SERENGİL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Seren Serengil'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mide aldırma ameliyatı sonrası zayıflama hastalığına yakalanan Seren Serengil, yeniden hastaneye kaldırıldı. Serengil'in organlarının iflas etmek üzere olduğu belirtildi.

Geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo veren Seren Serengil, bir süredir dumping sendromu ile mücadele ediyor. Apar topar hastaneye kaldırılan Serengil'den kötü haber geldi.

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Seren Serengil sağlık durumu nasıl? Seren Serengil son durumu ne, iyileşecek mi?

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Seren Serengil, şu ifadeleri kullandı: Merak etmişsiniz iyiyim… aslında hastaneye yatırılmam damardan beslenme sürecimi gözlem altında sürdürmem söylendi. Ama ben sadece sabahları doktor gözetimi ve eşliğinde sadece yayın için saat izin alabildim lakin sonrası serumumu almak zorundayım çünkü ağızdan aldığım ne bir ilaç ne de bir besin emilim olmadığı için artık vücuduma yaramıyor organlarım kötü durumda…

Ameliyat olana kadar damardan beslenmeye devam edeceğim ki vücut ameliyatı kaldırsın dün gece nefes alamadım gece uykumdan uyandım lakin bugün daha iyiyim tek tek cevap veremedim durumum şimdilik bu dualarınız için iyi dilekleriniz için o kadar teşekkür ederim ki aldığım serum kadar iyi hissettiriyor insan böyle durumdayken daha çok sarıp sarmalanmak istiyor. İyi ki varsınız.

Seren Serengil sağlık durumu nasıl? Seren Serengil son durumu ne, iyileşecek mi?

DUMPİNG SENDROMU (ZAYIFLAMA HASTALIĞI) NEDİR ?

Gastrektomi sonrasında yani mide küçültme ameliyatlarının sonrasında hastalarda sıklıkla gözlemlenen bir sağlık problemidir.

Özofagus cerrahisi geçirmiş olan kişilerde de gözlemlenebilmektedir. Dumping sendromu, tüketilen besinlerin sindirilmeden hızlı bir şekilde ince bağırsağa ulaşması sebebi ile oluşmaktadır.

Genel olarak gıdalar tüketildikten yaklaşık 2 ile 3 saat aralığında ince bağırsağa ulaşmaktadır. Dumping Sendromu yaşayan kişilerde bu süreç 10 ile 30 dakika aralığında gerçekleşir ve kişilerde ishal, kramp gibi semptomların oluşmasına sebep olur.

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