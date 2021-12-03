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Haberler Yaşam Seren Serengil sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Günden güne eriyen Seren Serengil son hali şoke etti
Giriş Tarihi: 03.12.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 11:59

Seren Serengil sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Günden güne eriyen Seren Serengil son hali şoke etti

Ünlü sunucu Seren Serengil sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Geçen sene zayıflama uğruna ameliyat olmuş ve sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Serengil konuyla ilgili açıklamada bulunurken 43,5 kiloya kadar düştüğünü Pankreas, karaciğer ve böbrek sorunları yaşadığını, sürekli serum aldığını dile getirdi. Sevenleri konuyu yakından takip ederken sorgulamalarını sürdürüyor. Peki Seren Serengil sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Günden güne eriyen Seren Serengil son hali nasıl?

Seren Serengil sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Günden güne eriyen Seren Seren son hali şoke etti

Seren Serengil sağlık durumu binlerce kişi tarafından merak edilmeye devam ediyor. Günden güne eriyen ünlü sunucu ve şarkıcı son olarak ameliyat olduğu hastaneden şikayetçi olacağını söyledi. Bu süreçte 43,5 kiloya kadar düşen ve boyu 4 santim kısaldığını söyleyen ünlü isimle ilgili Seren Serengil kimdir, kaç yaşında, son durumu nasıl sorusuna yanıt aranıyor. Peki Seren Serengil sağlık durumu nasıl, son durumu ne? İşte tüm bilgiler…

Seren Serengil sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Günden güne eriyen Seren Seren son hali şoke etti

SEREN SERENGİL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Seren Serengil geçen yıl zayıflama uğruna gastrik baypass (mide baypass) ameliyatı oldu. Serengil hızla kilo kaybetmeye başladı. Seren Serengil 43,5 kiloya kadar düştü. Pankreas, karaciğer ve böbrek sorunları yaşadığını belirten sanatçı, sürekli serum alıyor.

Ameliyatını gerçekleştiren İzmir'deki hastanenin ve doktorun kendisine yardımcı olmadığını ve bu nedenle şikayetçi olacağını aktaran Serengil yaşadıkları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

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Seren Serengil sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Günden güne eriyen Seren Seren son hali şoke etti

"YAYIN ESNASINDA EN AZ 5-6 KERE TUVALETE GİDİYORUM"

Seren Serengil, "Bu sene kilom 43.5, 43.7 filan. Kilo kaybımı da önemsemiyorum. Ama pankreas yetmezliği, karaciğer yetmezliği var, safra kesem alındı, böbrek taşı düşürmeye başladım. Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Boyum 4 santim kısalmış" dedi.

Serengil, "Boyum 1.67'ydi boyum, 1.63'e düşmüş. Şoka girdim, nasıl olabilir böyle bir şey diye, inanmak istemedim, bir daha baktım, çok üzüldüm, kemik erimesi başlamış. Zaten yemek yedikten sonra korkunç derecede damping sendromu diye bir şey var. Fenalaşıyorum, istifra ediyorum, tuvaletin olmadığı bir yere gidemiyorum. Bana bazen, 'bu kadar hastasını, yayına nasıl çıkıyorsunuz' diyorlar, yayının hemen arkasında kulis var ve tuvalet var. Ben yayın esnasında en az 5-6 kere tuvalete gidiyorum. Artık tuvalete gitmekten, istifra etmekten o kadar yorgunum ki, işimi yapmaya çalışıyorum, bu kadar yapabiliyorum, 2 saat buraya geliyorum ve tuvalet olduğu için. Dışarıda gezmem mümkün değil, bir yere gitmem mümkün değil. Yemek yedikten sonra beynime kan gitmiyor, bütün vücuttaki kanı bağırsağa pompalıyor beyne, kalbime kan gitmiyor, nefes alamıyorum. Benim dışımda bir başkası olsaydı 1 yıldır ortalığı ayağa kaldırırdı" şeklinde konuştu.

"HASTANEDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Serengil, "Bugüne kadar şikayetçi olmayacaktım, olmadım da, ismini dahi zikretmedim ama bu kadar duyarsız, bu kadar küstah… Hastanenin sahibini aradım geçen gün en sonunda. Çünkü epikrizimi göndermiyorlar, 'siz hatalı bir şey yapıyorsunuz, orada benim gibi bir sürü kadın ameliyat oluyor ve hepsi 60 kilolarda' dedim, 'beni ilgilendirmez, benim anlaşmalı doktorum değil, geliyor burada yapıyor' dedi. Nasıl ilgilendirmez, burası sizin hastaneniz ve gayri hukuki bir şey yapılıyor, siz böyle bir şeye müsaade ediyorsunuz, 'neyin peşindesiniz kardeşim' diyerek telefonumu yüzüme kapattı İzmir'deki hastanenin sahibi.

Doktora zaten ulaşabilmek mümkün değil. Ben her gün yayından çıktıktan sonra, bugün de sizinle konuştuktan sonra serum alıyorum ve 24 saat o serum kolumda olmak zorunda, ben şu anda bu şekilde yaşıyorum, damardan beslendiriyorlar. Ağızdan alınan ilacında benim vücuduma tesiri yok çünkü emilim olan yer bitmiş. Eğer bir doktor ve bir hastane bir hata yaptıysa, bunu tolere etmek zorundayken, yardımcı olmak zorundayken bunlar telefonlara çıkmıyorlar.

O yüzden de bugüne kadar şikayetçi olmamıştım ama benim değerlerimi, sağlığımı bu raddeye kadar getirdikleri için, sırf şu yüzden de olacağım, en azından başka insanlar olmasın. Bizde çok örnek alınan insanlarız, bende hatalıyım burada kabul ediyorum, böyle cahilce bir şeyi 67-70 kilolarda yaptırmamam gerekiyordu. Ben kendi üzerime alacağım şeyi alıyorum zaten ama hekimin buna asla yanaşmaması, para için asla böyle bir şeyi etmemesi lazım. Bir çok kadına yapılıyor ve herkes de beni buluyor şu an. Bir çok kadının başına gelmiş ama ben ekranda olduğum için kendimi duyurabiliyorum. Obezite dışında kesinlikle bu ameliyatların yapılmaması gerekiyor" diye konuştu.

Seren Serengil sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Günden güne eriyen Seren Seren son hali şoke etti

SEREN SERENGİL KİMDİR?

06 Nisan 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Seren Serengil, Yeşilçam tarihinin gelmiş geçmiş en komik karakterlerini canlandıran Öztürk Serengil'in kızıdır. Annesi Nevin Teoman ile babasının ayrılığına henüz 4 yaşındayken tanık olan Seren Serengil, annesinin yanında büyümüştür. Çocukluğu Nişantaşı'nda geçen Serengil, almış olduğu bale ve piyano dersleri ile sanat camiasına girişinin temellerini atmış oldu. Serengil, "Karaciğerimdeki rahatsızlıktan dolayı siroza çevirmeye başladı. Beynime ve kalbime kan pompalanamıyor" dedi.

İstanbul Yıldız Koleji'nde aldığı lisans eğitimini İngiltere ve İsviçre'de tamamlayan Serengil, anneannesinin İtalyan olması sebebiyle farklı kültürlere tanıklık etmiştir. Eğitim konusunda annesi Nevin Teoaman'ın sıkı bir baskısına maruz kalan Serengil, İsviçre'nin Montrö kentinde sadece rahibelerin olduğu bir köyde eğitim almıştır.

Burada sadece iki yıl dayanabilen genç kız, 16 yaşında Türkiye'de sahnelere adım atmıştır. Bu yaşta sahneye çıkması, dönemin en geç assolisti olmasına imkan tanımıştır. İbrahim Tatlıses, Emrah gibi gözde sanatçılarla sahneye çıkmış ve adından söz ettirmeye başlamıştır.

Bir süre sonra dizi sektöründe de atılımda bulunan Serengil, Emrah ile projelerde bulunmuştur. İlk dizi projesi ise 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile TRT 1 ekranlarında rol aldığı "Başka Olur Ağaların Düğünü" olmuştur

Seren Serengil sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Günden güne eriyen Seren Seren son hali şoke etti
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