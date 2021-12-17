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Haberler Yaşam Seren Serengil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne ve ne ameliyatı oldu? İşte Ünlü sunucu Seren Serengil son sağlık durumu!
Giriş Tarihi: 17.12.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 15:31

Seren Serengil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne ve ne ameliyatı oldu? İşte Ünlü sunucu Seren Serengil son sağlık durumu!

Bir süredir sağlıksal problemleriyle gündeme gelen Seren Serengil ameliyata alınacağını duyuran açıklamasının ardından sağlık durumu ile de gündeme taşındı. Bilindiği üzere ünlü sunucu geçirdiği mide küçültme operasyonundan sonra zor günler yaşamış, 43,5 kiloya kadar düşmüş ve organları iflas etme noktasına gelmişti. Bu noktada ünlü isme dair "Seren Serengil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne ve ne ameliyatı oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte geçirdiği ameliyat sonrası Seren Serengil'in son sağlık durumu ve gelişmeler...

Seren Serengil son sağlık durumu: Ünlü sunucu Seren Serengil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne ve ne ameliyatı oldu?

Ameliyat öncesi bir veda videosu da çeken Seren Serengil, riskli bir ameliyata girdiğini söylemiş ve sağlık durumuna dair detayları paylaşmıştı. Ünlü sunucu açıklamasında "Zor bir ameliyat, organlar içeride yapışmış olabilir diyorlar." İfadeleriyle hayati riskini birkez daha hatırlattı. Öte yandan ünlü ismin sevenleri "Seren Serengil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne ve ne ameliyatı oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Seren Serengil'in girdiği ameliyat sonrası son sağlık durumu...

Seren Serengil son sağlık durumu: Ünlü sunucu Seren Serengil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne ve ne ameliyatı oldu?

SEREN SERENGİL SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NE?

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasında dumping sendromuna yakalanmıştı.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasında dumping sendromuna yakalanmıştı.

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Seren Serengil son sağlık durumu: Ünlü sunucu Seren Serengil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne ve ne ameliyatı oldu?

Ameliyat öncesi bir veda videosu da çeken Serengil, helallik istedi ve riskli bir ameliyata girdiğini söyledi.

Serengil, "İnşallah her şey yolunda gidecek. Birazdan ameliyata alınacağım. İnşallah sağ salim çıkıp, ben yine bir yolunu bulup geleceğim. Ama olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat, organlar içeride yapışmış olabilir diyorlar." dedi.

Seren Serengil son sağlık durumu: Ünlü sunucu Seren Serengil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne ve ne ameliyatı oldu?

AMELİYATHANEDEN İLK GÖRÜNTÜ

Serengil'in ameliyata gitme anından ilk görüntü de Söylemezsem Olmaz programında yayınlandı.

Seren Serengil ameliyattan çıktı! Helallik isteyen Seren Serengil’in sağlık durumu nasıl?

Seren Serengil son sağlık durumu: Ünlü sunucu Seren Serengil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne ve ne ameliyatı oldu?

Sunucunun partneri Bircan Bali'nin de o anlarda gözlerini dolduğu görüldü.

SEVGİLİSİ SONDURUMUNU AÇIKLADI

Mustafa Rahman Tohma, Seren Serengil'in ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tohma, sevgilisinin son durumunu paylaştı: "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti."

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