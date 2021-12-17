Seren Serengil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne ve ne ameliyatı oldu? İşte Ünlü sunucu Seren Serengil son sağlık durumu!

Bir süredir sağlıksal problemleriyle gündeme gelen Seren Serengil ameliyata alınacağını duyuran açıklamasının ardından sağlık durumu ile de gündeme taşındı. Bilindiği üzere ünlü sunucu geçirdiği mide küçültme operasyonundan sonra zor günler yaşamış, 43,5 kiloya kadar düşmüş ve organları iflas etme noktasına gelmişti. Bu noktada ünlü isme dair "Seren Serengil sağlık durumu nasıl, hastalığı ne ve ne ameliyatı oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte geçirdiği ameliyat sonrası Seren Serengil'in son sağlık durumu ve gelişmeler...