SERENAY SARIKAYA VE UMUT EVİRGEN AŞKI BİTTİ Mİ?

"Çok mutluyum gençlerden böyle bir ödüle layık görüldüğüm için" diyen Sarıkaya, "Evimizde böyle bir ödül almak harika bir şey Alice'i yeni bitirdim" dedi.

UMUT EVİRGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini New York'da Berkeley College'de İşletme alanında tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema TV alanında yaptı. İlk kısa filmi olan İyi Yemek Öldürür'le aralarında Edmonton Film Festival (Oscar Qualifying)'in de yer aldığı pek çok festivale katıldı. ClujShorts ve Short to the Point festivallerinde En İyi Kurgu, Malatya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü aldı. Senaristliğini yaptığı projeleri hayata geçirebilmek için 2019 yılında Set Sanat Prodüksiyon'u kurdu. İlk uzun metrajlı filmi olan Ben Bir Denizim'in senaristliğini ve yönetmenliğini yaptı.

Filmin başrollerinde Serkan Keskin, Gürberk Polat, Celil Nalçakan ve Sitare Akbaş yer aldı. Ben Bir Denizim, Cinequest Film & Creativity Festival, Crystal Palace International Film Festival, Rhode Island Film Festival ve Edmonton Film Festival'den davet aldı ve ilk gösterimini Adana Altın Koza Film Festivali'nde yaptı. Burada Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülüne değer görüldü.