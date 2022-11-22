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Haberler Yaşam Sergen Deveci kimdir, sağlık durumu nasıl, son durum ne? Oyuncu isim ameliyata girdi! Sergen Deveci son sağlık durumu
Giriş Tarihi: 22.11.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 16:43

Sergen Deveci kimdir, sağlık durumu nasıl, son durum ne? Oyuncu isim ameliyata girdi! Sergen Deveci son sağlık durumu

Amasya'da yaşadığı trafik kazasında yaralanan oyuncu Sergen Deveci sağlık durumu ile sevenlerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak yoğun bakımda gözlem altında tutulan ismin uçakla İstanbul'a geldiği ve tedaviye burada devam edileceği kaydedilmişti. Ünlü isim ameliyata alındı. Bu noktada ise "Sergen deveci kimdir, sağlık durumu nasıl, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Deveci'nin arkadaşı, Melis İşiten konuyla ilgili sosyal medya hesabından son durumu paylaştı. Peki, Sergen deveci kimdir, sağlık durumu nasıl, son durum ne? İşte detaylar.

Sergen Deveci kimdir, sağlık durumu nasıl, son durum ne? Oyuncu isim ameliyata girdi! Sergen Deveci son sağlık durumu

Baş Belası tiyatro oyununda oynayan ve Amasya'da oyuncu arkadaşlarıyla beraber bulunduğu minibüste ciddi bir kaza geçiren Sergen Deveci sağlık durumu ile gündemde kalmaya devam ediyor. Oyuncu isim, gelen son habere göre; ameliyata alınırken sevenleri son durumunu yakından takip ediyor. Bu noktada ise "Sergen deveci kimdir, sağlık durumu nasıl, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Korkunç kazada, Develi ağır yaralanırken araçta bulunan diğer üç arkadaşı ise hayatını kaybetmişti. Peki, Sergen deveci kimdir, sağlık durumu nasıl, son durum ne? İşte o detaylar.

Sergen Deveci kimdir, sağlık durumu nasıl, son durum ne? Oyuncu isim ameliyata girdi! Sergen Deveci son sağlık durumu

SERGEN DEVECİ SON SAĞLIK DURUMU

Karadeniz turnesinde olan Baş Belası adlı tiyatro ekibini taşıyan minibüs, dün, dönüş yolunda Kaza yaptı. Merzifon ilçesinde, minibüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

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Sergen Deveci kimdir, sağlık durumu nasıl, son durum ne? Oyuncu isim ameliyata girdi! Sergen Deveci son sağlık durumu

Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci'nin bugün ameliyat edileceği öğrenildi. Hastanenin Medikal Direktörü Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, Devecinin sağlık durumu ve ameliyatla ilgili açıklamalarda bulundu. Tiyatro sanatçısı Sergen Deveci'nin dün akşam hastaneye getirildiğini hatırlatarak "Kendisinin boynunda, omurgalarında kırık var. Kırığa bağlı olarak bir ameliyat olmasına karar verildi. Tüm hazırlıkları yapıldı; kendisini biraz önce ziyaret ettim. Morali gayet yerinde, espriler yapıyor. İyi olacağına inanıyor. Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu hocamız omurga cerrahisi konusunda zaten isim yapmış birisi. Kendisi birazdan ameliyata alınacak. Umarım ameliyat da başarılı geçecek. Tüm dileklerimiz onun iyileşmesi yönünde" dedi.

Sergen Deveci kimdir, sağlık durumu nasıl, son durum ne? Oyuncu isim ameliyata girdi! Sergen Deveci son sağlık durumu

Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, ameliyat ve sonraki süreçle ilgili ise şunları söyledi: Her omurga ameliyatının şahsa özel riskleri vardır. Çünkü her omurga kırığının da yeri ve boyutları birbirinden farklıdır. Arkadaşımızın başka hastalıklarının olmaması, yaşının genç olması gibi özellikler bu ameliyat açısından daha düşük risk kılıyor. Tabii her ameliyatın kendine göre riskleri vardır. Omurganın içinden geçen sinirler kollara bacaklara ve aşağıya doğru yayılıyorlar. O sinirlerin zarar görmemesi için tedbirler alınarak gerekli cerrahi müdahale yapılacak. Şu anki bulgular bu ameliyatı olması gerektiğine, olmadığı takdirde hasar oluşabileceğini gösteriyor. Ameliyat sonrası bu hasar riskinin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Bunun için bir yüzde vermek, bu ameliyat yüzde yüz başarılı olacaktır demek mümkün değil. Ama en iyi yerde, en emin ellerde bu ameliyatın riski başka hastanelere göre biraz daha düşüktür. Ameliyat başarılı geçtiği takdirde bir haftaya kadar iyileşip evine taburcu olabileceğini düşünüyoruz. (DHA)

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