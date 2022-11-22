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Sergen Deveci kimdir, sağlık durumu nasıl, son durum ne? Oyuncu isim ameliyata girdi! Sergen Deveci son sağlık durumu
Giriş Tarihi: 22.11.2022 16:42
Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
16:43
Sergen Deveci kimdir, sağlık durumu nasıl, son durum ne? Oyuncu isim ameliyata girdi! Sergen Deveci son sağlık durumu
Amasya'da yaşadığı trafik kazasında yaralanan oyuncu Sergen Deveci sağlık durumu ile sevenlerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak yoğun bakımda gözlem altında tutulan ismin uçakla İstanbul'a geldiği ve tedaviye burada devam edileceği kaydedilmişti. Ünlü isim ameliyata alındı. Bu noktada ise "Sergen deveci kimdir, sağlık durumu nasıl, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Deveci'nin arkadaşı, Melis İşiten konuyla ilgili sosyal medya hesabından son durumu paylaştı. Peki, Sergen deveci kimdir, sağlık durumu nasıl, son durum ne? İşte detaylar.