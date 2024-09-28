Giriş Tarihi: 28.09.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
17:38
Serhat Akın’a saldırıyla ilgili 2 kişi yakalanmıştı: Savcılık 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı
İstanbul Beykoz'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin saldırganları getiren korsan taksici diğerinin ise saldırganların kaçarken üzerini değiştirdiği evin sahibi olduğu öğrenildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı dosya ile ilgili gizlilik kararı alırken 5 kişi hakkında da yakalama kararı çıkardı.