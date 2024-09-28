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Giriş Tarihi: 28.09.2024 17:38 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:38

Serhat Akın’a saldırıyla ilgili 2 kişi yakalanmıştı: Savcılık 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı

İstanbul Beykoz'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin saldırganları getiren korsan taksici diğerinin ise saldırganların kaçarken üzerini değiştirdiği evin sahibi olduğu öğrenildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı dosya ile ilgili gizlilik kararı alırken 5 kişi hakkında da yakalama kararı çıkardı.

Yunus Emre KAVAK
Serhat Akın’a saldırıyla ilgili 2 kişi yakalanmıştı: Savcılık 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı

Beykoz Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.

Serhat Akın’a saldırıyla ilgili 2 kişi yakalanmıştı: Savcılık 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın hastanedeki ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Serhat Akın’a saldırıyla ilgili 2 kişi yakalanmıştı: Savcılık 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı

Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı. Öte yandan, Akın'a silahlı saldırıda bulunan şüphelilerin yakalanması için polisin çalışması sürüyor. Şüphelinin bir süre Serhat Akın'ın program yaptığı binadan çıkış yapmasını beklediği öğrenildi.

Serhat Akın’a saldırıyla ilgili 2 kişi yakalanmıştı: Savcılık 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı

5 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Polisinin olayla ilgili yaptığı çalışmalarda şüphelilere yardım yataklık ettiği değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Serhat Akın’a saldırıyla ilgili 2 kişi yakalanmıştı: Savcılık 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin olayı yapan şüpheliyi olay yerine getiren aracı kullanan korsan taksici olduğu diğerinin ise şüphelilerin kaçarken kaskını değiştirdiği evin sahibi olduğu öğrenildi.

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