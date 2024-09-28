Serhat Akın’ı Ali Koç mu vurdurdu? Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi demişti! | Salih Tuna yazdı

Salih Tuna'nın yazısı şu şekilde:

Öncelikle şunu belirteyim, Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Serhat Akın'ın vurulmasıyla ilgili şu ana kadar Ali Koç'un azmettirdiğine dair herhangi bir kanıt veya herhangi bir resmi açıklama yok. Hatta "yarı resmi iddia" bile yoktur.

Madem öyle serlevhamız neden mi böyle?