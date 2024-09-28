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Giriş Tarihi: 28.09.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 08:35

Serhat AkınAli Koç mu vurdurdu? "Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi" demişti! | Salih Tuna yazdı

Eski Fenerbahçeli milli futbolcu Serhat Akın yorumculuk yaptığı program çıkışı vurulmuştu. Büyük şok etkisi yaratan olay sonrası saldırganlar motosikletle kaçtı. Serhat Akın'a silahlı saldırıda bulunan şüphelilerin yakalanması için polisin çalışması sürüyor. Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna da bugünkü köşesinde saldırıya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki açıklamalarını hatırlatan Salih Tuna, "Soru şudur: Galatasaraylı Rasim Ozan arkadaşımıza bile cevap yetiştirmeye çalışan Fenerbahçe Başkanı, Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusunun vurulmadan bir hafta önce dile getirdiği "şüyuu vukuundan beter" iddiasına cevap vermeye neden tenezzül etmedi?" ifadelerini kullandı.

Serhat Akın’ı Ali Koç mu vurdurdu? Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi demişti! | Salih Tuna yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna Serhat Akın'a silahlı saldırı sonrası kamuoyundaki tartışmalara da vurgu yaparak bir yazı kaleme aldı. Yazısının başlığında 'Serhat Akın'ı Ali Koç mu vurdurdu?' diyen Salih Tuna, Ali Koç'un "Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi" sözünü hatırlattı.

Serhat Akın’ı Ali Koç mu vurdurdu? Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi demişti! | Salih Tuna yazdı

Salih Tuna'nın yazısı şu şekilde:

Öncelikle şunu belirteyim, Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Serhat Akın'ın vurulmasıyla ilgili şu ana kadar Ali Koç'un azmettirdiğine dair herhangi bir kanıt veya herhangi bir resmi açıklama yok. Hatta "yarı resmi iddia" bile yoktur.
Madem öyle serlevhamız neden mi böyle?

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Serhat Akın’ı Ali Koç mu vurdurdu? Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi demişti! | Salih Tuna yazdı

Orda burda, çarşıda pazarda, kahvehanede, hülasa kamuoyunda "Serhat AkınAli Koç mu vurdurdu?" sorusu soruluyor da ondan. Soruyu da geçti bu "yargıya" dönüştü neredeyse.

Serhat Akın’ı Ali Koç mu vurdurdu? Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi demişti! | Salih Tuna yazdı

Mezkûr algının nedeni de Serhat Akın'ın vurulmadan önceki açıklamaları elbette.

Serhat Akın’ı Ali Koç mu vurdurdu? Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi demişti! | Salih Tuna yazdı

Bir defasında "Tehditle olmaz bu iş" demişti, "Satın alamadıklarını tehdit ediyor başkan... Seçimde destek istediler ilk önce. Baktılar satın alamıyorlar adam tuttular; beni indirecekler... Ali Koç'un söylediğini söylüyorum, Ali Koç'un suratına: Topunuz gelin..."

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