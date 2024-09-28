Giriş Tarihi: 28.09.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
08:35
Serhat Akın'ı Ali Koç mu vurdurdu? "Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi" demişti! | Salih Tuna yazdı
Eski Fenerbahçeli milli futbolcu Serhat Akın yorumculuk yaptığı program çıkışı vurulmuştu. Büyük şok etkisi yaratan olay sonrası saldırganlar motosikletle kaçtı. Serhat Akın'a silahlı saldırıda bulunan şüphelilerin yakalanması için polisin çalışması sürüyor. Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna da bugünkü köşesinde saldırıya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki açıklamalarını hatırlatan Salih Tuna, "Soru şudur: Galatasaraylı Rasim Ozan arkadaşımıza bile cevap yetiştirmeye çalışan Fenerbahçe Başkanı, Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusunun vurulmadan bir hafta önce dile getirdiği "şüyuu vukuundan beter" iddiasına cevap vermeye neden tenezzül etmedi?" ifadelerini kullandı.