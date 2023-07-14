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Haberler Yaşam Serinlemek istedi: 5 kişiyi vurdu!
Giriş Tarihi: 14.07.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 14:24

Serinlemek istedi: 5 kişiyi vurdu!

Yalova'da U.G. sıcak havadan bunaldı. Serinlemek için balkona çıktı. Bu sırada sesinden rahatsız olduğu martıları uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. 5 kişi yaraladı!

DHA
Serinlemek istedi: 5 kişiyi vurdu!

Şaşkına çeviren olay Yalova'nın Çiftlikköy İlçesi'ndeki Sahil Mahallesi'nde yaşandı.

Serinlemek istedi: 5 kişiyi vurdu!

Özel hastanenin kantinindeki İbrahim Akça, Ahmet Aydoğdu, Diyar İyisen, İbrahim Köse ve Ferdi Kavraz, nereden geldiği bilinmeyen saçmalarla yaralandı.

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Serinlemek istedi: 5 kişiyi vurdu!

Sırt, kafa ve yüzlerinden yaralanan 5 kişi, hastanede tedaviye alındı. İhbarla hastaneye sevk edilen ve inceleme yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerini aldı.

Serinlemek istedi: 5 kişiyi vurdu!

5 kişiyi yaralayan şüphelinin U.G. olduğu anlaşıldı. Polisin, evinde gözaltına aldığı U.G., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Serinlemek istedi: 5 kişiyi vurdu!

İfadesi alınan şüpheli, sıcaktan bunaldığı için balkona çıktığını, martı seslerinden rahatsız olduğu için evdeki pompalı tüfekle 4 el ateş ettiğini söyledi.

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