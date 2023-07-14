Haberler Yaşam Serinlemek istedi: 5 kişiyi vurdu!

Giriş Tarihi: 14.07.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 14:24

Serinlemek istedi: 5 kişiyi vurdu!

Yalova'da U.G. sıcak havadan bunaldı. Serinlemek için balkona çıktı. Bu sırada sesinden rahatsız olduğu martıları uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. 5 kişi yaraladı!