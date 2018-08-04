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Serinlemek isteyen buzluk mağarasına geliyor

Giriş Tarihi: 04.08.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 04.08.2018 16:10
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Serinlemek isteyen buzluk mağarasına geliyor
Serinlemek isteyen buzluk mağarasına geliyor
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Serinlemek isteyen buzluk mağarasına geliyor
Serinlemek isteyen buzluk mağarasına geliyor

'da sıcaktan kaçan vatandaşlar, eksi 10 derecenin altındaki doğal buzluk mağarasında serinliyor. Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların ilgisini çekiyor. Sıcaklığın gün içerisinde 40 dereceye çıktığı Elazığ'da vatandaşlar eksi 10 derecenin altına düşen mağaraya giderek serinliyor.

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Serinlemek isteyen buzluk mağarasına geliyor
Serinlemek isteyen buzluk mağarasına geliyor

Yaklaşık 150 ile 200 metre uzunluğunda olan buzluk mağarasının ancak 15 metresine kadar girilebiliyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri rahatlatırken vatandaşlar, aşağı inerek tamamen serinliyor.

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Serinlemek isteyen buzluk mağarasına geliyor
Serinlemek isteyen buzluk mağarasına geliyor

Yaz aylarında da içerisinde buzlar bulunması nedeniyle Buzluk ismini alan mağarada Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile yeniden düzenleneceği öğrenildi.

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Serinlemek isteyen buzluk mağarasına geliyor
Serinlemek isteyen buzluk mağarasına geliyor

Mağaranın çok soğuk olduğunu belirten Fethi Akyürek, "İçerisi müthiş bir yer. 71 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Dışarısı kaynıyor ama burası buz gibi. Keşke daha ileri gidebilseydik.

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Serinlemek isteyen buzluk mağarasına geliyor
Serinlemek isteyen buzluk mağarasına geliyor

İnşallah yaparlar. Sıcaklarda buraya gelmek lazım. Serin bir yer. 'ın en güzel ve serin yeri" dedi.

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Serinlemek isteyen buzluk mağarasına geliyor
Serinlemek isteyen buzluk mağarasına geliyor

Mağaranın buz gibi olduğunu aktaran Remzi Çakmak ise "Aşağısı buz gibi. Çok soğuk bir hava var. Genelde serinlemek için geliniyor.

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