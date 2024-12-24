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Serkan Güzelçoban kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Serkan Güzelçoban'ın hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 24.12.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
13:21
Serkan Güzelçoban kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Serkan Güzelçoban'ın hayatı ve kariyeri
MasterChef Türkiye'de final yarışında rekabet iyice kızıştı. Üçüncü ceketi almak adına kıyasıya mücadele eden 4 yarışmacının mücadelesinde özel bir şefin hazırladığı tabak olacak. 24 Aralık Salı akşamı yayınlanacak bölümle birlikte gündeme gelen Şef Serkan Güzelçoban'ın hayatı, kariyeri ve restoranı gibi bilgiler programı yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Serkan Güzelçoban kimdir sorusuna yanıt arayanlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki; Serkan Güzelçoban nereli ve kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler...