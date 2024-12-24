Serkan Güzelçoban kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Serkan Güzelçoban’ın hayatı ve kariyeri

MASTERCHEF'TE BU AKŞAMIN ÖZEL KONUĞU: SERKAN GÜZELÇOBAN

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye'de adım adım final için geri sayım başladı. Sona kalan 6 yarışmacı ceket mücadelesi verirken her ceket için bir şefin özel yemeğinin mücadelesi veriliyor. 24 Aralık Salı akşamının konuğu ise Michelin yıldızlı restoranı ile tanınan Serkan Güzelçoban oldu.