Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Serkan Güzelçoban kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Serkan Güzelçoban'ın hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 24.12.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:21

Serkan Güzelçoban kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Serkan Güzelçoban'ın hayatı ve kariyeri

MasterChef Türkiye'de final yarışında rekabet iyice kızıştı. Üçüncü ceketi almak adına kıyasıya mücadele eden 4 yarışmacının mücadelesinde özel bir şefin hazırladığı tabak olacak. 24 Aralık Salı akşamı yayınlanacak bölümle birlikte gündeme gelen Şef Serkan Güzelçoban'ın hayatı, kariyeri ve restoranı gibi bilgiler programı yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Serkan Güzelçoban kimdir sorusuna yanıt arayanlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki; Serkan Güzelçoban nereli ve kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler...

Serkan Güzelçoban kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Serkan Güzelçoban’ın hayatı ve kariyeri

Şef Serkan Güzelçoban'ın haytatı ve kariyeri TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 24 Aralık tarihli bölümü ile gündemdeki yerini aldı. Gastronomi ve mutfak sanatalrı adından sıkça söz ettiren ünlü şef bu akşam yayınlanacak olan MasterChef bölümüne renkli ve lezet dolu tabaklarıyla konuk olacak. Peki; Serkan Güzelçoban nereli ve kaç yaşında? İşte, detaylar...

Serkan Güzelçoban kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Serkan Güzelçoban’ın hayatı ve kariyeri

MASTERCHEF'TE BU AKŞAMIN ÖZEL KONUĞU: SERKAN GÜZELÇOBAN

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye'de adım adım final için geri sayım başladı. Sona kalan 6 yarışmacı ceket mücadelesi verirken her ceket için bir şefin özel yemeğinin mücadelesi veriliyor. 24 Aralık Salı akşamının konuğu ise Michelin yıldızlı restoranı ile tanınan Serkan Güzelçoban oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Serkan Güzelçoban kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Serkan Güzelçoban’ın hayatı ve kariyeri

SERKAN GÜZELÇOBAN KİMDİR?

27 Aralık 1984'te Almanya Stuttgart-Heslach'ta doğan Serkan Güzelçoban, aslen Denizli kökenli bir aileden geliyor. 2001'de stajyer olarak başladığı kariyerinde birçok başarılı şefle çalışma fırsatı bulan Serkan Şef, 2013 yılında Almanya'da "Handicap" isimli restoranını açtı.

Serkan Güzelçoban kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Serkan Güzelçoban’ın hayatı ve kariyeri

Dünyanın ilk engelli çalışanları ile hizmet veren restoranı olan Restaurant Handicap ile Kasım 2014'te 1 Michelin Yıldızı aldı. Michelin yıldızı kazanan ikinci Türk şef olma unvanına sahip olan Güzelçoban, Kasım 2015'te Gault&Millau'dan 16 puan aldı.

Serkan Güzelçoban kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef konuğu şef Serkan Güzelçoban’ın hayatı ve kariyeri

Geçen uzun yılların ardından kazanılan tecrübeler girişimciliği de beraberinde getirdi ve Serkan Güzelçoban 32 yaşında kendi restoranlarını açarak dünya lezzetlerini Türk misafirperverliği eşliğinde sunmaya başladı.

SON DAKİKA