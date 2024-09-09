Giriş Tarihi: 09.09.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
11:57
Servet değerinde hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı: Tam 12 milyon 500 bin ve 3 İstiklal madalyası!
Bahçelievler'de iddiaya göre girdikleri iki ayrı evden toplam 12 milyon 500 bin lira ve 3 İstiklal Madalyası çalan 4 kadın hırsız kıskıvrak yakalandı. Üzerlerinde kapı açma aparatı ile yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadınların hırsızlık için apartmana girdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte haberin detayları...