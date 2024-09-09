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Giriş Tarihi: 09.09.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:57

Servet değerinde hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı: Tam 12 milyon 500 bin ve 3 İstiklal madalyası!

Bahçelievler'de iddiaya göre girdikleri iki ayrı evden toplam 12 milyon 500 bin lira ve 3 İstiklal Madalyası çalan 4 kadın hırsız kıskıvrak yakalandı. Üzerlerinde kapı açma aparatı ile yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadınların hırsızlık için apartmana girdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte haberin detayları...

DHA
Servet değerinde hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı: Tam 12 milyon 500 bin ve 3 İstiklal madalyası!

Olay Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre tekstil işitle uğraşan Ş.K.'nın evine 19 Temmuz 2024 tarihinde 4 kadın hırsız girdi. Şüpheliler, Ş.K.'nın evinden içinde 9 milyon lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve Türk lirası bulunan kasayı çaldı. Ş.K.'nın şikayeti üzerine polis ekipler çalışma başlattı.

Servet değerinde hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı: Tam 12 milyon 500 bin ve 3 İstiklal madalyası!

Polisin çalışmaları devam ederken 1 Ağustos 2024 tarihinde bir kez daha ortaya çıkan hırsızlar bu kez H.G.G.'ye ait evden 3 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 3 İstiklal Madalyası çaldı.

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Servet değerinde hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı: Tam 12 milyon 500 bin ve 3 İstiklal madalyası!

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızların binaya girdiği anlara ait görüntülerin güvenli kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde, ellerindeki aletle bina kapısını açan şüphelilerin, hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra aynı kapıdan kaçarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Servet değerinde hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı: Tam 12 milyon 500 bin ve 3 İstiklal madalyası!

Polis ekipleri, Başakşehir'de düzenlendiği operasyonda hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen 38 yaşındaki S.T., 26 yaşındaki S.D., 20 yaşındaki K.D. ve 54 yaşındaki G.D.'yi gözaltına aldı.

Servet değerinde hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı: Tam 12 milyon 500 bin ve 3 İstiklal madalyası!

Şüphelilerin üzerinde kapı açma aparatı bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkardıkları Adliye'de mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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