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Ses getirecek buluşlar: Değişime hazır olun!

Geçmişten günümüze hayatımız kolaylaştıran birçok buluş yapıldı. Ancak bazı buluşlar var ki hayatımızın her alanında işimizi kolaylaştırıyor; ancak dünyada pek çok insanın bu çılgın buluşlardan haberi yok. Tüm bu gelişmelerin arasında, otomobiller ile ilgiili de iyileştirmeler devam ediyor. Hem daha konforlu, hem de daha emniyetli bir yolculuk için otomobillerin farklı özellikleri her geçen gün gelişiyor. Sürücü ye yolcu emniyeti için en büyük araçlardan olan de bu değişimlerden nasibini aldı

Giriş Tarihi: 19.02.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 09:01
Dikkat! Emniyet kemerinde yeni dönem başlıyor

Dikkat! Emniyet kemerinde yeni dönem başlıyor

Araçlarda emniyet kemerleri değişiyor; otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden birinin geliştirdiği yeni nesil emniyet kemerinin en büyük marifeti bakın ne?

Dikkat! Emniyet kemerinde yeni dönem başlıyor

Dikkat! Emniyet kemerinde yeni dönem başlıyor

Öncelikle araba biniyor ve her zamanki gibi emniyet kemerinizi bağlıyorsunuz.

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Dikkat! Emniyet kemerinde yeni dönem başlıyor

Dikkat! Emniyet kemerinde yeni dönem başlıyor

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir emniyet kemerinden farkı yok; ancak mahareti içinde gizli!

Dikkat! Emniyet kemerinde yeni dönem başlıyor

Dikkat! Emniyet kemerinde yeni dönem başlıyor

Herhangi bir anında hava yastığıyla donatılan bu kemerler şişiyor ve hayat kurtarıyor! Şirket, yıllardır bu konseptin üzerinde çalışıyor.

Ses getirecek buluşlar: Değişime hazır olun!

Çılgın buluşların bolca çıktığı 'dan bambaşka bir yaratıcılık örneği daha... Japon kız yaptı, eline dikkat!

Ses getirecek buluşlar: Değişime hazır olun!

Çanta haline gelebilen şemsiyeymiş!

Ses getirecek buluşlar: Değişime hazır olun!

Tuvalette fazlaca zaman geçirenler için düşünülmüş...

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